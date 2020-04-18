Майже "Камасутра": Холостяк 9 з нареченою вразили оригінальним тренуванням

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова намагаються урізноманітнити свою самоізоляцію і зробити домашні будні цікавими і насиченими. Парочка обожнює дивитися серіали й разом готувати, а нещодавно у них з'явився малюк – миле кошеня на прізвисько Каспер, який відразу став улюбленцем шанувальників пари. Даша зізналася, що вихованець – тренування перед дітками, і їй доставляє величезне задоволення піклуватися про крихтку. А Микита навіть на карантині не збавляє обертів і продовжує заняття спортом. Він придумав оригінальне тренування, в якому задіяв кохану.

Солодка парочка показала відео своїх спортивних експериментів в Instagram. Закохані "використовували" один одного в якості тренажера і додаткової ваги, а також демонстрували чудеса акробатики і синхронної, злагодженої роботи.

"Залишатися у відмінній формі на карантині просто. Ось моя програма:

—беремо кохану дівчину.

—імпровізуємо.

Як би назвати цю тренування?" - поцікавився екс-холостяк.

Шанувальники ввімкнули фантазію і запропонували свої оригінальні варіанти. Також їх зворушила кумедна реакція кошеня на дії господарів.

Майже як "Камасутра"

Кумедно,але дуже цікаво

Головне втриматися,щоб зуби залишилися цілими

Круто ви придумали

Бомбезно, ви круті

Клас, молодці

Дві половинки

Ідеально, хороші вправи!

Які ви молодці, просто супер

Круті

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін прийшов у захват від домашнього карантинного образу своєї коханої.