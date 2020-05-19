Камалія розкрила дієту, яка допомагає їй залишатися стрункою

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Співачка Камалія давно дотримується спеціальної дієті, про що розповіла в прямому ефірі в Інстаграм програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Співачка Камалія розповіла у прямому ефірі «Зірковому шляху», що допомагає їй залишатися в прекрасній формі.

«Якщо мені потрібно дуже швидко підготуватися до зйомок, я дотримуюся розвантажувального харчування, - поділилася Камалія в інтерв'ю «Зірковому шляху». - Тобто влаштовую дні, коли в моєму раціоні узвар, смузі та легкі супчики».

Співачка дала кілька простих, але ефективних лайфхаків, які допоможуть швидко скинути зайву вагу.

«Їжте часто і в невеликій кількості. Виберіть тарілку розміром з ваш шлунок, - сказала Камалія під час ефіру «Зірковому шляху». - Дотримуйтесь перерви між прийняттям їжі: їжте кожні дві або три години. Головне - не доводити себе до такого стану, коли ви готові з'їсти слона».

Бажано вечеряти не пізніше ніж за три години до сну. Щоб позбутися від зайвих кілограмів, потрібно переглянути свій раціон і займатися фітнесом.

«Наші предки дуже багато рухалися, - нагадала співачка підписникам « Зіркового шляху », - наше тіло створене для того, щоб працювати фізично. А ми ведемо малорухливий спосіб життя, хоча людині потрібно проходити як мінімум 10 тисяч кроків. Нас вчили в університеті фізичного виховання і спорту, що годину інтенсивної ходьби замінює півгодини бігу».

Крім того, співачка вже в дитинстві бачила, як потрібно ставитися до свого здоров'я.

«Мій дід прокидався о шостій ранку, відкривав балкон і інтенсивно займався зарядкою, потім йшов у душ і обливався холодною водою, - поділилася Камалія дитячими спогадами в ефірі «Зіркового шляху». - Бажано хоча б 15 хвилин виконувати фізичні вправи. Це буде краще, ніж взагалі нічого не робити».

Автор: Юля Петрова