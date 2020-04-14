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Камалія приголомшила зізнаннями про свої кошмари, що справдилися

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2020 - 13:24
Камалія приголомшила зізнаннями про свої кошмари, що справдилися
Камалія з чоловіком - бізнесмен Мохаммад Захур (фото: прес-служба ТК "Україна")

Психолог також прокоментувала тему снів

Співачка Камалія розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» про два дивних сноведіння, які виявилися пророчими. Камалії приснилася катастрофа, яка не залишила байдужим весь світ.

«За тиждень до того, як збили малайзійський літак на території України, мені наснився сон, що я теж лечу в літаку, - розповіла співачка у програмі «Зірковий шлях». - Спочатку я стояла на балконі. Дивлюся, летить літак з моторошним ревом, і вже наступної секунди я опиняюся у його салоні, бачу паніку, чую плач і крики людей. Опинившись біля пілота, я чую, як він каже: «Відводимо від житлових будинків». І потім все, якийсь вибух, я бачу, як би з боку, вогонь і через тиждень оголошують цю страшну новину».

Психолог Світлана Арефнія пояснила, що у снах можуть відображатися наші тривоги: про своє життя і життя близьких.

«Але ні в якому разі не треба думати, ніби цей сон може здійснитися», - попередила психолог.

Камалія приголомшила зізнаннями про свої кошмари, що справдилися

Другий сон співачки теж виявився віщим.

«Мені колись наснилося, що у мене випав зуб з кров'ю, і незабаром помер мій дідусь, - поділилася Камалія на каналі «Україна». - Коли випадає зуб, особливо з кров'ю, - це означає смерть близького родича».

«З одного боку вважається, що сни - це робота нашої підсвідомості, нашого мозку, який намагається або відтворює ті події, які людина пережила. Але в своїй якийсь інтерпретації, - пояснила психолог Світлана Арефнія. - З іншого боку - це все ж захисний механізм, який допомагає людині пережити тривожні події і знайти рішення».

Нагадаємо, раніше Камалія розкрила правду про стосунки з чоловіком.

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