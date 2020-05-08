Камалія дала пораду жінкам, коли варто першою дзвонити чоловікові

Співачка Камалія в прямому ефірі в Інстаграм програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», розповіла, коли варто першою дзвонити чоловікові.

Співачка Камалія розповіла, чи варто проявляти активність або краще почекати, коли чоловік першим почне діяти.

«Якщо у чоловіка є ваш номер, але телефон як і раніше мовчить, значить, не варто дзвонити цій людині. По-перше, якщо чоловікові дуже сподобалася жінка, то він знайде всі можливі шляхи, щоб її вразити. По-друге, так жінка набиває собі ціну, - сказала співачка в прямому ефірі «Зіркового шляху». - Не треба ніколи бігати за чоловіком і варто ставитися до нього навіть з холодком. Повинна бути гра. Він мисливець і любить, щоб кожен раз було на нерві. Тому що якщо чоловік відчуває, що ви вже його, то розслаблюється і починає дивитися у бік інших жінок. Тому потрібно бути загадкою і хитрою лисицею, щоб йому завжди хотілося за вами пополювати».

За словами співачки, можна зателефонувати цікавій вам людині хіба що в одному випадку.

«Якщо з якихось причин чоловік дав номер і попросив зателефонувати, а ви не залишили йому свій, тоді - так, в такому випадку можна його набрати. І то не відразу, нехай помучиться, - сказала Камалія підписниці «Зіркового шляху». - А якщо у нього є свій номер, але він вам не подзвонив, значить, не настільки він вами захопився. І не варто дзвонити, принижуватися і бігати за ним. Нічого доброго з цього не вийде».

Під час ефіру Камалія розповіла, що найдорожчий подарунок, який зробив їй чоловік, - це їхні діти. Мохаммад Захур у всьому підтримує улюблену дружину, захоплюється її творчими успіхами і з задоволенням підтримує проекти співачки.

«Чоловік повинен любити більше, ніж жінка, - сказала Камалія «Зірковому шляху». - Ви повинні йому шалено подобатися. Тоді складаються хороші стосунки».