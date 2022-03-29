KALUSH Orchestra заспівають на Євробаченні 2022: дата і номер виступу

Організатори Євробачення 2022 провели нове жеребкування, визначивши номер виступу KALUSH Orchestra.
Про це повідомляє прес-служба конкурсу.
KALUSH Orchestra виступлять з піснею Stefania шостими в першому півфіналі 10 травня.
66-й Міжнародний пісенний конкурс складатиметься з двох півфіналів і фіналу (10, 12, 14 травня). Всі виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.
У Євробаченні 2022 візьме участь 40 країн, представники яких будуть змагатися в італійському Турині в спортивно-концертній арені Пала-Альпітур. Вона вміщує 16 600 глядачів.
У півфіналах виступлять 35 країн, а 5 країн за квотою відразу будуть у фіналі. Їх називають "Великою п'ятіркою": це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія.
Відзначимо, що букмекери прогнозують українцям і їх пісні Stefania перемогу з величезним відривом.
Головні конкуренти KALUSH - італійці Mahmood & Blanco з піснею Brividi. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.
Відзначимо, що учасники групи раніше заявили, що в будь-якому випадку візьмуть участь у конкурсі - їх покажуть або в записі, або ж вони поїдуть на конкурс, якщо війна закінчиться раніше.
Росію від участі в Євробаченні відсторонили 25 лютого.
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