Який дорослий: Катя Осадча показала фото зі старшим сином від першого шлюбу

Катя Осадча рідко показує фото свого старшого сина

Известная телеведущая и бывшая модель Катерина Осадчая, которая соблазнила глубоким декольте, показала своего взрослого сына от первого брака. Фото она выставила на своей странице в Instagram.

"Приятное с полезным - мама на работе, Илья на спектакле", - подписала фото Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Стоит отметить, что своего первенца Илью Осадчая родила в 2002 году, когда была замужем за народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году они расстались.

С 2017 года Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван.

Пользователи сети прокомментировали новое фото ведущий.

"Какой взрослый", - написала пользователь.

"Вы его тоже не показываете?", - отметила другая.

"Катя просто всегда озвучивает, что сын Илья не любит фотографироваться, а Кате как маме хочется совместных фото с сыном . Вот и выкручивается, думаю так", - прокомментировала Юлия.

"Вы очаровательная и одновременно стильная", - отметила Виктория Шинковская.

"Круто! Есть такой взрослый сын и еще совсем маленький! Ощущение разные, но сильные", - написала пользователь.

"Не верится, что у вас такой взрослый сын", - прокомментировала Алена.

"Вы очень красивая. Счастья и здоровья вам и вашей семье", - отметила Карина Фатяева.

Напомним, что на днях Осадчая показала нежное фото с двухлетним именинником.

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, что подарили сыну на день рождения.