Який пухляш: Кім Кардашьян зворушила архівних фото з крихіткою-сином

Кім Кардашьян – одна з тих зіркових мам, яка намагається проводити час з дітьми творчо і креативно. Особливо в період вимушеної самоізоляції під час карантину через коронавірус. 39-річна світська левиця з самого початку поставилася до пандемії коронавіруса з граничною серйозністю. Вона активно ипользовала свій аккаунт в мережі Instagram та інших соціальних мережах, щоб максимально швидко і детально донести важливу інформацію про вірус своїм фоловерам. А це більше 163 млн передплатників в одному тільки Instagram. Кім продовжує хоч якось розважати і нагадувати про себе шанувальникам.

Раніше Кардашьян неодноразово зазначала, як сильно вона сумує за сестрам. Адже вони теж зараз в ізоляції в своїх будинках. Не дивно, що суперзірка прийшла в жах, коли її улюблена сестра Хлої Кардашян почала кашляти. Старша Кім відразу зателефонувала сімейному лікарю з метою проконсультуватися про здоров'я своєї сестри. Причиною такої негайної реакції суперзірки є той факт, що багато штатів на законодавчому рівні винесли вказівки про обмеження переміщення населення громадян США. Влада країни серйозно стурбована здоров'ям своєї нації! Тому порушувати режим самоізоляції дозволено лише в самих крайніх випадках, наприклад, для купівлі продуктів або походу до лікаря.

За причиною закриття всіх шкіл навіть зіркові батьки шукають, чим би зайняти своїх дітей. Кардашьян, здається, знайшла вельми оригінальний вихід з даної ситуації. На своїй сторінці Instagram суперзірка поділилася цікавим відео в сторіз, де продемонструвала набір для випічки від пекарні Solvang Bakery. Основним компонентом, звичайно ж, було домашнє печиво, яке діти змогли прикрасити різнобарвним візерунками з глазурі.

У доповненні до цього милого відео Кім поділилася архівних фото, на якому позує зі своїм старшим сином. На фото Сейнт Уест ще зовсім маленкий. Як відомо, Кім є багатодітною матір'ю чотирьох дітей: 6-ти річної Норт, 4-річного Сейнта, дворічної Чикаго і найменший – 10-ти місячний Псалм.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Під час самоізоляції Кім переглядає старі фотографії і ділиться архівними фото зі своїми підписниками. Вона пояснила, що фото з маленьким Сейнтом насправді є скріншотом з відомого реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». І згадуючи ті дні, вона не може повірити, яким же пухкеньким малятком був її синок Сейнт.

«Скріншот «Сімейства Кардашьян». Подивіться на цього пухляша Сейнта! Господи, це ж моя дитина! Як же я сумую за тими часами!» — підписала зворушливий кадр з сином Кім.

На іншій фотографії, де Кім розчулюється прикрасою на випічки, вона також рекомендують своїм передплатникам, особливо молодим матерям, які не знають, чим привабити власних дітей, звернути увагу на новий мобільний додаток для дитячої йоги.

«Якщо ви хочете, щоб ваші діти були активними й рухливими, обов'язково встановіть його!» — рекомендує своїм фоловерам зірка реаліті-шоу.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала унікальне архівне фото з 90-х.