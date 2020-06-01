Який прес! Тіна Кароль оголила плоский животик, розвіявши чутки про вагітність

Тіна Кароль не перестає дивувати шанувальників – її фото стають все більш провокаційними і відвертими. Якщо раніше співачка позувала в елегантних вбраннях, часом пікантних і ефектних, то зараз її знімки стали відверто сексуальними і привабливими. Українська поп-діва поступово знімає з себе все, розбурхуючи мережу дуже гарячими знімками, демонструючи відсутність білизни і свої розкішні форми.

Так, на свіжих кадрах вона вирішила показати ідеальний рельєфний плоский животик, адже навіть на карантині співачка не розслаблялася, а активно займалася в залі у себе вдома і на свіжому повітрі. Вона позує в короткій чорній блузці-топі з затяжками на грудях і довгим рукавом, а також довгій спідниці. Її волосся укладене в красиву акуратну зачіску, макіяж – природний і натуральний.

На портретному фото Тіна сміється, а адже такі кадри на її сторінці можна зустріти не часто. Знімок вийшов дуже живим і емоційним.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Вільна - дует з @the_hardkiss отримав премію "Балада року" за версією премії "Золота Жар-птиця", – поділилась своєю радістю зірка.

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До речі, під фотосетом прихильники почали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд артистки. Виявилося, що її підозрювали в цікавому положенні, але сталевий прес розставив всі крапки над і.

Ну шо, питання про вагітність відпадають?

Тін, ти спеціально таке плаття наділа?

Який прес

Я випала в осад ,як же гарно

Нереально красива

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