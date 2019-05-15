"Який він прекрасний!" Оля Полякова прийшла в захват від сина Анни Сєдокової

Анна Сєдокова пишається своєю апетитною фігурою і регулярно демонструє її, чим нерідко викликає негативну реакцію в мережі. Деякі підписники вважають, що їй не личить надто вже оголятися, адже вона мати трьох дітей. Однак співачка з ними не згодна і впевнена, що це не повинно заважати жінці показувати свою привабливість і насолоджуватися життям. При цьому діточок вона теж показує. Так, артистка опублікувала добірку нових фото трирічного синочка Гектора в своєму Instagram.

На знімках малюк зображений за столом з коробочкою чіпсів - на різних кадрах фотограф зловив найрізноманітніші емоції на обличчі дитини. То він серйозний і задумливий, то посміхається, то явно чимось обурений або здивований.

"Вибираємо #moodoftheday by Héctor! Хто ти сьогодні? 1-2-3-4-5? Я завжди 1 або 2", - прокоментувала Сєдокова.

Фото: син Анни Сєдокової Гектор (instagram.com/annasedokova)

Милі знімки не залишили байдужим нікого - навіть зіркову колегу Анни, відому співачку Олю Полякову.

"Який він прекрасний!" - залишила вона захоплений коментар.

Зазначимо, що Полякова і сама любителька оголитися в мережі, при цьому артистка виховує двох доньок.

Інші користувачі мережі поспішили приєднатися до неї і залишили багато зворушених відгуків про малюка Гекторе.

"Він на всіх красунчик"

"Як ніби він схожий на Івана Дорна))"

"Ганна, у вас приголомшливої краси малюк"

"Моніка і Гектор схожі на вас! Тільки Аліна на тата))"

"Народжуйте ще) у вас такі чудові діти виходять"

"Хороший пупсик"

"Який же він красивий"

"Який він солоденький"

"Кукусик"

"Який же він красунчик"

"Який великий вже хлопчисько!"

"Апельсинчик))"

"Золотий дитина, красень, емоційний, мамина генетика"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла про відпочинок на морі з трьома дітьми.

Ми також писали, що напівоголена Анна Сєдокова схвилювала мережу пікантним фото.

До речі, Анна Сєдокова з донькою Аліною "запалили" під пісню Монатіка.