"Який красивий!" Дочка Брежнєвої вперше показала бойфренда на романтичному фото

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина позувала поруч з чарівним брюнетом

Старша дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман росе разюче схожою на маму. Дівчина проводить практично весь час в США, де живе і отримує освіту. Вона не так часто, як зіркова мама, балує підписників фото, а тим більше не поширюється про особисте життя. Якось Віра проговорилася про те, що готова стати бабусею, адже сама народила першу дитину досить рано, у 19 років, але намагається не лізти в життя дівчини, хоча завжди готова дати пораду, якщо вона попросить. Втім, Соня також не поспішає зі зміною статусу, адже вона ще дуже молода, але все ж вирішила вперше показати публіці свого бойфренда-красеня. Спільне фото дівчина опублікувала в Instagram.

Соня позує в легкому білому платті з натуральної тканини і відкритих босоніжках з тонкими ремінцями. Вона стоїть біля велосипеда, спершись спиною на красивого молодого брюнета з кучерявим волоссям в білосніжній сорочці. Молоді люди з ніжністю дивляться один на одного.

"Одне з небагатьох гарних фото, де ми разом", - залишила вона підпис на англійській, зазначивши хлопця на знімку.

Фото: Соня Кіперман з хлопцем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Знімок викликав захоплення у підписників дівчини. Вони слушно зауважили, що пара виглядає приголомшливо, а молодий чоловік надзвичайно гарний собою.

"Ви – чарівність! Щастя вам", "Яка гарна пара! Любові вам", "Соня, як тобі пощастило. Який гарний молодий чоловік поруч з тобою. Багато молодих дівчат і мріяти про такого супутнику не можуть!", "Крута пара", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів

Також Соня опублікувала чорно-біле чуттєве фото. На ній – легке плаття з оборкою в області декольте, що відкриває плечі і підкреслює тонку талію. Вона закрила очі, підставивши обличчя сонцю.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Раніше дочка Віри Брежнєвої заворожила ніжними фото на фоні мальовничих пейзажів.

Нагадаємо, що Соня Кіперман показала фігуру в купальнику, викликавши шквал компліментів.