Який красень! Потап зворушив мережу кумедним фото зі щасливим сином

Потап у своєму щільному графіку завжди знаходить вільний час для єдиного сина Андрія від першого шлюбу з Іриною Горовийою. Шанувальники репера давно помітили, що хлопчик дуже схожий на маму, а від папи йому дісталася, наприклад, любов до баскетболу – продюсер спостерігає за прогресом хлопця і радіє його успіхам як своїм. Фото зіркового тата і його 11-річного сина завжди зворушують шанувальників артиста, і свіжий сімейний знімок в instagram не став винятком.

На фото Андрій щасливо посміхається на камеру, а Потап в жовтому світшоті сховався за спиною сина так, що видно лише очі, які видають живу міміку репера. Фото вийшло кумедним і милим одночасно.

В якості підпису, Потап позначив сторінку сина і додав англійською мовою коротке "love".

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Шанувальники були вражені схожістю Андрія з його мамою. Вони зазначили, що хлопчик є буквально копією Ірини. Не змогла пройти повз сімейної ідилії і Настя Каменських. Вона залишила для Потапа і Андрія смайли у вигляді сонця.

Мамина копія

Продовження Потапа

На маму схожий, щасливчик!

Який красень!

Оч красивий хлопчик

Копія мама

Дуже схожий синуля на маму

Супер-тато, супер-син!

Прикольні

Ви дуже класні, удачі вам. Син симпатяга!

Класні

Скріншот коментарів

В кінці літа Потап відправився з сином на відпочинок до Греції. Репер тоді заявив, що "з татом можна все", і на доказ цього показав кадри з курорту.

До речі, 6 вересня Андрій Потапенко відсвяткував день народження. Потап зворушливо привітав сина з 11-річчям.