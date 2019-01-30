"Який рік?": Ольга Фреймут розбурхала мережу пікантним фото в бікіні

Зірка запропонувала шанувальникам вгадати, в якому році був зроблений знімок

Известная украинская телеведущая и мама троих детей Ольга Фреймут, которая рассказала о единственной "изюминке" своей внешности, взбудоражила своих поклонников, поделившись снимком в купальнике. Ведь она всегда ратует за соблюдение этикета и подобные фото для Ольги - редкость.

На снимке звезда загорает, лежа на лежаке в коралловом бикини.

В подписи к кадру Фреймут предложила фанам угадать, в каком году было сделано фото.

"Zurich. Какой год?" - интригующе написала шоувумен.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Поклонники остались в восторге от новой публикации ведущей и засыпали ее комплиментами. Мнения же подписчиков относительно года разделились - некоторые считают, что это старый снимок, а другие уверены, что он был сделан недавно.

"Такая сексуальная", "Красива дуже!", "Гарна жінка", "І це при тому що ви народили дитину?! Гарна!", "Навіть немає сенсу вгадувати, здається, що час на вас не діє", "Напевно хороший!", "Останні ваші фото без посмішки. А вона у вас чарівна", "А если серьёзно то фото давнее, потому что сейчас явно вы не оденете такой купальник", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, новый образ Оли Фреймут вызвал горячие споры в сети. Защитникам животных не понравилась дубленка ведущей с мехом.

Недавно мы писали, что Оля Фреймут похвасталась семейным рекордом на горнолыжном курорте.

Интересные факты об Ольге Фреймут (видео: РБК-Украина)