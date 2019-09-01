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Який драйв! Маша Ефросинина яскраво "запалила" на сцені з Олею Поляковою

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.09.2019 - 14:27
Який драйв! Маша Ефросинина яскраво "запалила" на сцені з Олею Поляковою
Фото: Маша Ефросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча по повній відірвалася разом з "королевою ночі"

Маша Ефросинина не звикла сивіти на місці - її ініціативності і ентузіазму вистачає на те, щоб вести авторські проекти, займатися дизайом одягу, виступати з мотиваційними спітчами і займатися благодійністю. Звичайно, левову частку свого часу теледіва приділяє сім'ї. Наприклад, нещодавно вона показала душевне фото з чоловіком Тимуром і зворушливо привітала його з днем народження. У останній день літа Маша влаштувала благоторительный Charity Weekend. Одним із зоряних гостей масштабного заходу стала "королева ночі" Оля Полякова.

Телеведуча опублікувала в Instagram фрагмент виступу "суперблондинки" із запальним хітом "Шльопки". Маша не втрималася і, упіймавши хвилю драйву, сама пустилася в танок разом з артисткою. Вбрання для цього у неї було відповідне - зручна синя футболка з логотипом і блискучі штани відтінку сільвер.

"Немає слів, емоції зашкалюють, сльози душать! Ви усі нереальні, як сказала Оля Полякова.Ще один день в історії становлення культури добродійності в Україні", - прокоментувала Маша свою імпровізацію на сцені.

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Під відео скупчилося немало коментарів від захоплених прихильників знаменитостей.

  • Запальничка!
  • Круті... Девченки, ви супер... Балдію від Вас!
  • Спасибі величезне! Приємно стати частиною цієї події, події, де панує атмосфера добра і позитиву! Доброта врятує світ!
  • Нереальні
  • Дуже круто
  • Крутяк!
  • Класні...супер!
  • Дякую Вам за цей день! Було круто!
  • Красуні
  • Розумнички
  • Ви чудові, нереально круті
  • Супер, який ДРАЙВ!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Ефросинина показала божевільні танці під час підготовки до благодійного заходу.

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