Який драйв! Маша Ефросинина яскраво "запалила" на сцені з Олею Поляковою

Телеведуча по повній відірвалася разом з "королевою ночі"
Маша Ефросинина не звикла сивіти на місці - її ініціативності і ентузіазму вистачає на те, щоб вести авторські проекти, займатися дизайом одягу, виступати з мотиваційними спітчами і займатися благодійністю. Звичайно, левову частку свого часу теледіва приділяє сім'ї. Наприклад, нещодавно вона показала душевне фото з чоловіком Тимуром і зворушливо привітала його з днем народження. У останній день літа Маша влаштувала благоторительный Charity Weekend. Одним із зоряних гостей масштабного заходу стала "королева ночі" Оля Полякова.
Телеведуча опублікувала в Instagram фрагмент виступу "суперблондинки" із запальним хітом "Шльопки". Маша не втрималася і, упіймавши хвилю драйву, сама пустилася в танок разом з артисткою. Вбрання для цього у неї було відповідне - зручна синя футболка з логотипом і блискучі штани відтінку сільвер.
"Немає слів, емоції зашкалюють, сльози душать! Ви усі нереальні, як сказала Оля Полякова.Ще один день в історії становлення культури добродійності в Україні", - прокоментувала Маша свою імпровізацію на сцені.
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Під відео скупчилося немало коментарів від захоплених прихильників знаменитостей.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Маша Ефросинина показала божевільні танці під час підготовки до благодійного заходу.