"Які солодкі": Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином з Одеси

Телеведуча відвідує батьків у рідному місті
Регіна Тодоренко не сидить на місці - ведуча встигла відпочити з однорічним синочком Михайлом на острові Балі, де знову повернулася до занять серфінгом і захоплювала підтягнутою фігурою в купальниках. Однак до Нового року вони повернулися додому і відзначили свято втрьох разом з чоловіком і батьком Владом Топаловим. Зірка "Орла і Решки" зізналася, що це велика рідкість, і вона була дуже щаслива зустріти 2020 рік у колі сім'ї в їх "барлозі". А в січні артистка поїхала провідати батьків у рідне місто Одесу разом з малюком.
Саме там вони зустріли і "старий" Новий рік. В честь свята Регіна поділилася на своїй сторінці в Instagram затишним домашнім фото з маленьким Майклом. На знімку мама й син сидять на сходах, тримаючи в руках пляшку. Вікно поруч з ними прикрашене ялиновими гілками, що додає кадру особливої атмосфери.
Тодоренко ніяк не стала підписувати фото, лише залишила хештеги #СтарыйНовыйГод і #матьмайкла.
Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом (instagram.com/reginatodorenko)
Влад Топалов, який залишився в Москві і сумує за своїми, залишив у коментарях багато-багато сердечок.
Шанувальники залишилися в захваті від ніжного кадру і залишили багато зворушених відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко в Одесі раптово змінила імідж і похвалилася новою зачіскою.