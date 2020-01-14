"Які солодкі": Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином з Одеси

Регіна Тодоренко не сидить на місці - ведуча встигла відпочити з однорічним синочком Михайлом на острові Балі, де знову повернулася до занять серфінгом і захоплювала підтягнутою фігурою в купальниках. Однак до Нового року вони повернулися додому і відзначили свято втрьох разом з чоловіком і батьком Владом Топаловим. Зірка "Орла і Решки" зізналася, що це велика рідкість, і вона була дуже щаслива зустріти 2020 рік у колі сім'ї в їх "барлозі". А в січні артистка поїхала провідати батьків у рідне місто Одесу разом з малюком.

Саме там вони зустріли і "старий" Новий рік. В честь свята Регіна поділилася на своїй сторінці в Instagram затишним домашнім фото з маленьким Майклом. На знімку мама й син сидять на сходах, тримаючи в руках пляшку. Вікно поруч з ними прикрашене ялиновими гілками, що додає кадру особливої атмосфери.

Тодоренко ніяк не стала підписувати фото, лише залишила хештеги #СтарыйНовыйГод і #матьмайкла.

Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов, який залишився в Москві і сумує за своїми, залишив у коментарях багато-багато сердечок.

Шанувальники залишилися в захваті від ніжного кадру і залишили багато зворушених відгуків.

Чарівна

Яка гарна фотографія!!!Регіна, чарівно!!

який милий Ведмедик

Які ви солодкі

Не можу надивитися на вашу прекрасну сім'ю, щастя вам, і нехай хлопчик росте здоровим

Який вже великий

Чудові

милі та позитивні! Здоров'я Вам Регіна

Дуже мило і дуже по-сімейному

Як же швидко і не помітно зростають дітки. Здоров'я Вам та Вашим родинам , нехай все у вас буде пучком

Сама ніжність

Региночка - супер мама

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко в Одесі раптово змінила імідж і похвалилася новою зачіскою.