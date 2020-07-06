Які прекрасні дівчинки! Маша Єфросиніна зворушила ніжним фото з мамою та донькою

16-річна донька телеведучої Маші Єфросиніної Нана дуже рідко з'являється на сторінці своєї зіркової мами - дівчинка не любить публічність і вважає за краще не виставляти своє життя напоказ. Однак іноді вона все-таки дає дозвіл на публікацію спільних фото, звичайно, коли це важливо для її мами. Так, знаменитість поділилася ніжним сімейним кадром, на якому вона зображена разом зі своєю мамою і дочкою.

На фото жінки мило обіймають одна одну і серйозно дивляться в об'єктив. Під публікацією Маша поділилася кількома історіями зі свого дитинства, в яких мама завжди підтримувала і надихала її. Ведуча зазначила, що дуже важливо давати таку підтримку своїм рідним людям, а також любити і поважати їх.

Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з мамою і сестрою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"У мої чотири роки мама привела мене на балет! Їй сказали: «дівчинку ми не візьмемо - вона буде великою!». Моя мама їм докладно розповіла, що вони ще лікті будуть кусати собі, що втратили великий талант:)

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Коли старшою я розплакалася вдома від того, що вже два роки танцюю на бальних танцях в парі з дівчинкою, так як всі хлопчики від мене сахаються, як від такої собі високої здоровані, мама сказала, що не дуже-то вона завжди любила бальні та, взагалі, в народних більше мужніх хлопців! І відвела мене в ансамбль «Крим».

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Про свій перший поцілунок я розповіла мамі.. Не подружці, а мамі. У школі мене висміяли, мовляв, хто так робить?

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Коли ми з класом наклюкались домашнім винишком у моєї подруги Чіби, її мама разом з моєю мило поклали нас всіх спати...

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Мама з дитинства і донині твердить мені, що я її гордість.. Сьогодні, коли я бачу, що моя дочка здійснює свої помилки, я кажу їй слова моєму мами мені: «Доню, дій, а я підтримаю тебе завжди, навіть якщо від тебе відвернеться світ!»....

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Життя влаштоване так, що маленькою дівчинкою ти не розумієш, наскільки важлива мамина віра в тебе! На її слова: «Доню, ти найкрасивіша дівчинка на планеті!»- Ти безсумнівно кажеш: « Да ладно, це тому що я твоя дочка».

До її шепоту: «Все буде добре, ти впораєшся»- ти скептично ставишся, як до безвихідної заспокійливої батьківського фрази... І тільки, ставши самій мамою дівчинки, ти розумієш, що, якщо б тобі запропонували вибрати одну суперздатність, ти точно б вибрала вміння вберегти свою дитину від жорстокості світу..

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Але на жаль, все, що ти реально можеш - це просто давати їй віру в себе— своєю любов'ю, підтримкою і повагою її особистості ..." - відверто поділилася Єфросиніна.

Підписники Маші зворушились ніжним кадром і погодилися з її мудрими словами.

Слова ніби з мого серця..і в саме серце

Читаю завжди ,завжди милуюся і захоплююся Вами ,

Такі гарні і правдиві слова! Дякую всесвіт, що у мене так само. моя мама-моя душа

Слова цієї мами

Які прекрасні дівчинки!

Як глибоко і зворушливо

Як же все вірно

Маша, спасибі Вам за кожне слово

Як ви схожі. погоджуюсь вами на всі 100%

Маша, спасибі! Дуже сильний пост

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна в стильному платті завела мережу запальним танцем.