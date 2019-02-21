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Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом


Тіна Кароль не була б собою, якби не інтригувала час від часу фанатів

Тина Кароль на достигнутых результатах не останавливается! Не так давно певица вызвала нешуточную волну восхищения со стороны преданных поклонников, поделившись с ними бекстейджем новой модной фотосессии. При этом все опубликованные снимки отличаются подчеркнутой откровенностью. Но стоит заметить — без пошлости. К примеру, Кароль опубликовала полуобнаженные фото. Тогда певица появилась в шелковом боди, декорированном камнями "Сваровски".

На новых снимках Тина позирует в очередном стильном, но не менее провокационном луке. На певице — свободные короткие шорты и топ с манящим декольте от украинского бренда Аrtemklimchuk. Образ дополняет плащ терракотового цвета, а также уже знакомые нам по предыдущим съемках туфли-лодочки Louis Vuitton.

Прическа — классические для образа Кароль объемные локоны, кокетливо спадающие на плечи. А также фирмовая красная помада — без нее никак.

Соблазнительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

И все же внимание поклонников привлекли стройные ножки Кароль. Подписчики буквально в один голос отметили, что у Тины отличная фигура. И ей нужно чаще демонстрировать длинные ноги.

  • "Витонченість просто неймовірна"
  • "Вы как цветок — так же красивы и нежны"
  • "Женственность в каждом миллиметре. Ненавязчиво, "вкусно". Супер!"
  • "Зашла почитать комментарии, все пишут про ноги, теперь не могу оторваться от ее ног"
  • "Класні ноги"
  • "Радуешь нас каждый день своей красотой"
  • "Ну класні ноги, класні"
  • "Тинааа, что ты делаешь со мной?"
  • "С каждым днем все краше и краше. Не перестаете нас удивлять"
  • "Лучшая модель"
  • "И вот как теперь дышать?"

Предыдущее появление Кароль было не менее выразительным (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что до этого Тина Кароль вскружила голову томным фото в облегающем платье в бельевом стиле.

А ранее Тина Кароль вызвала фурор в сети необычным образом для украинского Vogue.

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