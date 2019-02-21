Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом

Тіна Кароль не була б собою, якби не інтригувала час від часу фанатів
Тина Кароль на достигнутых результатах не останавливается! Не так давно певица вызвала нешуточную волну восхищения со стороны преданных поклонников, поделившись с ними бекстейджем новой модной фотосессии. При этом все опубликованные снимки отличаются подчеркнутой откровенностью. Но стоит заметить — без пошлости. К примеру, Кароль опубликовала полуобнаженные фото. Тогда певица появилась в шелковом боди, декорированном камнями "Сваровски".
На новых снимках Тина позирует в очередном стильном, но не менее провокационном луке. На певице — свободные короткие шорты и топ с манящим декольте от украинского бренда Аrtemklimchuk. Образ дополняет плащ терракотового цвета, а также уже знакомые нам по предыдущим съемках туфли-лодочки Louis Vuitton.
Прическа — классические для образа Кароль объемные локоны, кокетливо спадающие на плечи. А также фирмовая красная помада — без нее никак.
Соблазнительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
И все же внимание поклонников привлекли стройные ножки Кароль. Подписчики буквально в один голос отметили, что у Тины отличная фигура. И ей нужно чаще демонстрировать длинные ноги.
Предыдущее появление Кароль было не менее выразительным (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, что до этого Тина Кароль вскружила голову томным фото в облегающем платье в бельевом стиле.
А ранее Тина Кароль вызвала фурор в сети необычным образом для украинского Vogue.
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