Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом

Тіна Кароль не була б собою, якби не інтригувала час від часу фанатів

Тина Кароль на достигнутых результатах не останавливается! Не так давно певица вызвала нешуточную волну восхищения со стороны преданных поклонников, поделившись с ними бекстейджем новой модной фотосессии. При этом все опубликованные снимки отличаются подчеркнутой откровенностью. Но стоит заметить — без пошлости. К примеру, Кароль опубликовала полуобнаженные фото. Тогда певица появилась в шелковом боди, декорированном камнями "Сваровски".

На новых снимках Тина позирует в очередном стильном, но не менее провокационном луке. На певице — свободные короткие шорты и топ с манящим декольте от украинского бренда Аrtemklimchuk. Образ дополняет плащ терракотового цвета, а также уже знакомые нам по предыдущим съемках туфли-лодочки Louis Vuitton.

Прическа — классические для образа Кароль объемные локоны, кокетливо спадающие на плечи. А также фирмовая красная помада — без нее никак.

Соблазнительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

И все же внимание поклонников привлекли стройные ножки Кароль. Подписчики буквально в один голос отметили, что у Тины отличная фигура. И ей нужно чаще демонстрировать длинные ноги.

"Витонченість просто неймовірна"

"Вы как цветок — так же красивы и нежны"

"Женственность в каждом миллиметре. Ненавязчиво, "вкусно". Супер!"

"Зашла почитать комментарии, все пишут про ноги, теперь не могу оторваться от ее ног"

"Класні ноги"

"Радуешь нас каждый день своей красотой"

"Ну класні ноги, класні"

"Тинааа, что ты делаешь со мной?"

"С каждым днем все краше и краше. Не перестаете нас удивлять"

"Лучшая модель"

"И вот как теперь дышать?"

Предыдущее появление Кароль было не менее выразительным (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что до этого Тина Кароль вскружила голову томным фото в облегающем платье в бельевом стиле.

А ранее Тина Кароль вызвала фурор в сети необычным образом для украинского Vogue.

Тина Кароль: интересные факты биографии