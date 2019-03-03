Які ніжки! Настя Каменських боді викликала фурор в мережі

Шанувальники похвалили артистку за вміння виглядати жіночно, але не вульгарно

Исполнительница ставшего вирусным хита "Попа как у Ким" и обладательница пышных форм, певица Настя Каменских с завидной регулярностью дразнит поклонников свежими фото, подавляющее большинство которых – откровенные снимки ее аппетитых прелестей. Далеко не все фаны в восторге от провокационных обнаженных снимков звезды. Поэтому они очень обрадовались, увидев ее в наряде в стиле спорт-шик. Но Настя решила не останавливаться на достигнутом и показала в Instagram фото, на котором запечатлена в черном боди.

Для фотосета знаменитость нарядилась в облегающий комбидресс, черные колготы, массивные полуботинки на каблуке, а для большей эффектно приспустила с плеча пиджак, расшитый пайетками.

Подписчики артистки посчитали ее look очень женственным и привлекательным, но не кричащим. Также они не удержались от комплиментов стройным длинным ногам Насти.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Вы очень красивая и талантливая девушка", "Хорошенькая. Фото, наконец-то, норм", "Красивая фигура", "Завидую Потапу", "Какие длинные ножки!", "Настя без лести, ты действительно чудо", "Невероятная. Очень эстетичное фото получилось", "Королева", "Настя- ты нереально красивая и талантливая!" - не скрывали свое восхищения пользователи сети.

Похоже, кадр стал частью нового стильного фотосета, во время которого Каменских предстала перед поклонниками в различных аутфитах и образах – от откровенных снимков в белье до спортивного шика.

Ранее Настя Каменских опубликовала фотографию в черном бельевом комплекте и пиджаке в тон, вызвав споры среди фанов.

К слову, Настя Каменских разозлила сеть откровенным снимком с задранной вверх юбкой.

Видео: РБК-Украина