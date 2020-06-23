Які ніжки! Катя Осадча в міні-шортах насолодилася прогулянкою на яхті

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Теледіва зачарувала атмосферним літнім знімком

Поки кордони не відкрили і подорожі ще не доступні, Катя Осадча та Юрій Горбунов намагаються по максимуму відпочивати в рідному краю. Зоряне сімейство разом з трирічним сином Іваном частенько вибирається в невеликі поїздки недалеко від Києва, а також влаштовують прогулянки на яхті по Дніпру. Саме так вони провели і минулі вихідні та ведуча поділилася в мережі атмосферним знімком.

На фото Катя сидить біля борту боком до камери, з посмішкою дивлячись на краєвид, що відкривається перед очима. Зірка підкреслила свої довгі стрункі ноги джинсовими міні-шортами з кишенями, які доповнила справжнім трендом цього сезону – білою футболкою оверсайз. Волосся вона зібрала в пучок на потилиці і пов'язала яскравою хусткою.

Катя Осадча влаштувала прогулянку на яхті (фото: instagram.com/kosadcha)

"Хочу запам‘ятати кожний день літа. Поки виходить", - поділилася Осадча.

Шанувальники захоплювалися красою Каті і побажали ведучій гарного відпочинку.

Красуня і розумниця, Катюша.Прикрашаєш навколишній світ І слухати тебе,і дивитися на тебе - задоволення

Влітку все сприймається особливо білі та приємно. Гарних та незабутніх Вам вражень!

Красуня

Доброго ранку

Чудовий аідпочинок

Приємного відпочинку. Насолоджуйтесь теплом і сонечком,літом

Згодна. Літо-чудова пора.

Катерино я теж так намагаюсь

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча опублікувала ошатне фото з Юрієм Горбуновим зі знімального майданчика спільного проекту.

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Автор: Lite