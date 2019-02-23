Які ноги! Світлана Лобода в коротких шортах захопила мережу

Співачка влаштувала фотосесію прямо на території готелю

Известная певица Светлана Лобода, которая сейчас отдыхает с дочерью в ОАЭ и веселится в компании незнакомца, устроила стильную фотосессию в коротких шортах. Резулатами фотосета на фоне курортных пейзажей она поделилась в Instagram.

Артистка позирует в джинсовых шортах с завышенной талией, футболке свободного кроя с оригинальным принтоми и трендовых солнечных очках.

В качестве обуви она предпочла удобные кроссовки. Внимание поклонников привлекли длинные и стройные ножки певицы, которые заслужили массу комплиментов.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Эти ноги!", "Тот самый момент, когда не знаешь, какую фотку сохранить на телефон", "Ох, эти ноги!", "Какая идеальная Света", "Бомбовые фото", "Богемная", "Светочка, ты как всегда прекрасна, красавица", "Какая ты жгучая", "Красавица, при этом еще очень талантлива! Восторг и восхищение!", "Сколько сантиметров ноги? Шикарно", - констатировали комментаторы.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода показала стилный фотосет со старшей дочерью Евангелиной. Мама и девочка позировали во время прогулки в спортивных костюмах.

Ранее Светлана Лобода поделилась бэкстейджем со съемок драматического клипа на песню INSTADRAMA, которые не вошли в основное видео.

Видео: РБК-Украина