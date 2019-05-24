Які ноги! Леся Нікітюк вбила наповал фігурою в міні

Популярна теледіва і шоувумен Леся Нікітюк вміє ефектно виглядати в кадрі, так і в повсякденному житті. Вона з задоволенням носити як одяг в стилі кежуал, так і елегантні наряди, здатні підкреслити достоинсства її фігури. На новому фото, яке зірка опублікувала в Instagram, Леді Ле засвітила нескінченні стрункі ніжки у картатій короткій сукні з оригінальною драпіруванням спереду.

Леся відвідала з подругою один з фешененбельних закладів Києва, де насолодилася вишуканими стравами і хорошою кухнею. Для виходу в світ Леді Ле вибрала плаття-міні з драпіруванням-рюшем спереду і босоніжки із закритим носком і прозорими вставками на невеликому широкому каблуці. В якості аксесуарів вона прихопила з собою трендову сумочку з широким прозорим ременем від Fendi.

Зірка позує на фоні весняного заходу, що опромінює небо, і урбаністичних пейзажів висоток у центрі міста. Леді Ле вирішила розташуватися за столиком на терасі, щоб насолодитися видом на Київ.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніч", - залишила короткий підпис англійською мовою під серією знімків Леся.

Фотосет традиційно заслужив безліч компліментів від шанувальників, які не втомлювалися захоплюватися стрункими формами знаменитості, про що охоче повідомляли їй в коментарях.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ох, ці ногиии! Заздрю! По-доброму", "Лесю, ну дуже гарна!", "Неймовірна красуня!", "Ноги нескінченні!", "Яка гарна фігура, вся сексуальна", "Лесичка, шикарна фігура, ніжки, просто вау", "Ти класна!", "З кожним фото - краса в геометричній прогресії", "Богиня, ніжки супер!", "З ногами і гумором все в поряді!" - писали коментатори.

Раніше Леся Нікітюк захопила шанувальників фото в шкіряній міні-спідниці, "спровокувавши" шквал компліментів.

Також Леся Нікітюк покрасувалася в прозорій сукні. У такому вбранні вона прийшла на знімальний майданчик шоу "Хто зверху?"