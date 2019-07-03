ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Які ноги і стегна!" Тіна Кароль оголилася на камеру, викликавши фурор

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2019 - 09:47
"Які ноги і стегна!" Тіна Кароль оголилася на камеру, викликавши фурор
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка дивує фанів пікантними фотосетами все частіше

Тіна Кароль раніше уникала відвертих і провокативних образів, віддаючи перевагу елегантності і лаконічності у виборі вбрання, але останнім часом все кардинальним чином змінилося. Зірку не впізнати – вона доволі часто радує і приводить в захват фанів пікантними фотосесіями, демонструючи на камеру хвилюючі вигини стрункої фігури. Одягу на артистці залишається все менше ( вона навіть наважилась на зйомку в одній білизні!), а захоплених коментарів все більше! Так, на свіжому знімку Тіна і зовсім вирішила вразити фанів наповал відвертим образом.

Співачка позує в короткому топі з рукавом і трусиках, злегка повернувшись боком до камери. Вона лежить у шезлонгу, частково прикривши обличчя рукою. Пляжне вбрання підкреслило стегна співачки і пружні сідниці, а також дозволило розглянути довгі і стрункі ноги.

Шанувальники зазначили, що їх улюблениця в останній час дуже змінилися, а її фотосети стали відвертішими, ніж зазвичай. Вони прийшли в захват від в стрункої фігури Тіни і навіть порівняли її з моделями Victoria's Secret.

&quot;Які ноги і стегна!&quot; Тіна Кароль оголилася на камеру, викликавши фурор

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Ідеальна, неймовірно красива!", "Це шикарно!", "Дуже красива! Після Голосу сталися з тобою якісь зміни. Закохалася?!", "Дуже жіночно!", "Тіна,ти що робиш!", "Фігура просто нереальна", "Друзі, це точно Тіна? Дуже красива (й сексуальна) фотографія!", "Так еротично засмагаєте, ніжки це взагалі окрема тема!", "Ти ангел Victoria's Secret?", "Які стегна і попа!" - не втомлювалися захоплюватися фани.

 

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль зворушила мережу танцем з 10-річним сином Веніаміном. Хлопчик притулився до мами і буквально заснув на її грудях.

До речі, Тіна Кароль захопила мережу оригінальним "молящим" фото, а шанувальники навіть назвали його "анегельским".

Також Тіна Кароль розохотила мережу розкішним декольте на чуттєвому чорно-білому кадрі.

Час не владний: Тіна Кароль підкорила чуттєвим образом в прозорому вбранні Ідеальна вчителька! Тіна Кароль розбурхала мережу витонченим фото
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся