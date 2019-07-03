"Які ноги і стегна!" Тіна Кароль оголилася на камеру, викликавши фурор

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка дивує фанів пікантними фотосетами все частіше

Тіна Кароль раніше уникала відвертих і провокативних образів, віддаючи перевагу елегантності і лаконічності у виборі вбрання, але останнім часом все кардинальним чином змінилося. Зірку не впізнати – вона доволі часто радує і приводить в захват фанів пікантними фотосесіями, демонструючи на камеру хвилюючі вигини стрункої фігури. Одягу на артистці залишається все менше ( вона навіть наважилась на зйомку в одній білизні!), а захоплених коментарів все більше! Так, на свіжому знімку Тіна і зовсім вирішила вразити фанів наповал відвертим образом.

Співачка позує в короткому топі з рукавом і трусиках, злегка повернувшись боком до камери. Вона лежить у шезлонгу, частково прикривши обличчя рукою. Пляжне вбрання підкреслило стегна співачки і пружні сідниці, а також дозволило розглянути довгі і стрункі ноги.

Шанувальники зазначили, що їх улюблениця в останній час дуже змінилися, а її фотосети стали відвертішими, ніж зазвичай. Вони прийшли в захват від в стрункої фігури Тіни і навіть порівняли її з моделями Victoria's Secret.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Ідеальна, неймовірно красива!", "Це шикарно!", "Дуже красива! Після Голосу сталися з тобою якісь зміни. Закохалася?!", "Дуже жіночно!", "Тіна,ти що робиш!", "Фігура просто нереальна", "Друзі, це точно Тіна? Дуже красива (й сексуальна) фотографія!", "Так еротично засмагаєте, ніжки це взагалі окрема тема!", "Ти ангел Victoria's Secret?", "Які стегна і попа!" - не втомлювалися захоплюватися фани.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль зворушила мережу танцем з 10-річним сином Веніаміном. Хлопчик притулився до мами і буквально заснув на її грудях.

До речі, Тіна Кароль захопила мережу оригінальним "молящим" фото, а шанувальники навіть назвали його "анегельским".

Також Тіна Кароль розохотила мережу розкішним декольте на чуттєвому чорно-білому кадрі.