Які ж милашки: дружина MONATIK'а показала, як вони проводять час на карантині

Епідемія коронавіруса внесла корективи у плани багатьох людей, в тому числі і знаменитостей. Через карантин та скасування концертів вони змушені сидіти вдома - втім, багато хто навпаки ради такій можливості провести більше часу з коханими людьми. Так, Ірина Білик вирушила на прогулянку з 4-річним сином Табризом. Дмитро Монатік (MONATIK) теж з задоволенням розважає своїх синів.

Дружина артиста Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram чарівне відео, в якому показала їх сімейні хроніки карантину. Так як на вулиці сонячна погода, музикант разом з дітьми дихає свіжим повітрям у дворі. Один з хлопчиків стрибає на батуті, а зоряний тато спостерігає і підбадьорює його. Другого синочка можна побачити граючим біля дитячого будиночка.

"Хроніки #карантину або нарешті повністю присвячені родині і дітям... і мільйонам ідей в голові", - прокоментувала Ірина.

Відео: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinamonatik)

Шанувальники прийшли в розчулення від цієї картини і засипали сімейство теплими відгуками.

Які ж милашки

Нарешті

найулюбленіші

Бережіть себе. Разом ми сила

@irinamonatik як прекрасно

Які телепузики

Приголомшливі

Які ви чудові. Мені здається в цьому карантині є плюси, люди починають проводити більше часу з рідними, адже це так прекрасно

Улюблені

Обожнюю цих маленьких Монатік'ів

У нас так само! Спасибі творцеві батутів)

Всім здоров'я. Бережіть себе і своїх роднуличек

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.