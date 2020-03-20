Які ж милашки: дружина MONATIK'а показала, як вони проводять час на карантині

Артист розважає своїх синів на свіжому повітрі
Епідемія коронавіруса внесла корективи у плани багатьох людей, в тому числі і знаменитостей. Через карантин та скасування концертів вони змушені сидіти вдома - втім, багато хто навпаки ради такій можливості провести більше часу з коханими людьми. Так, Ірина Білик вирушила на прогулянку з 4-річним сином Табризом. Дмитро Монатік (MONATIK) теж з задоволенням розважає своїх синів.
Дружина артиста Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram чарівне відео, в якому показала їх сімейні хроніки карантину. Так як на вулиці сонячна погода, музикант разом з дітьми дихає свіжим повітрям у дворі. Один з хлопчиків стрибає на батуті, а зоряний тато спостерігає і підбадьорює його. Другого синочка можна побачити граючим біля дитячого будиночка.
"Хроніки #карантину або нарешті повністю присвячені родині і дітям... і мільйонам ідей в голові", - прокоментувала Ірина.
Відео: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinamonatik)
Шанувальники прийшли в розчулення від цієї картини і засипали сімейство теплими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)
Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.