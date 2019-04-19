Які гарненькі: Кім Кардашян показала унікальні дитячі фото з сестрою

Кім Кардашян, незважаючи на своє амплуа скандалістки і любительки провокацій, дуже сімейна людина. Вона не втомлюється зізнаватися в коханні своїм батькам, дітям і сестрам. І має особливу пристрасть до архівних знімків. Днями вона виклала в мережу цілу серію фото з сестрою Кортні, демонструючи їх веселі дитячі роки – від ігор з ляльками до шкільних тусовок. На деяких з них вони позують разом з батьком – нині покійним знаменитим адвокатом Робертом Кардашяном. Такий пост вона приурочила до 40-річчя улюбленої сестри.

"З Днем народження, Кортні, я, чесно кажучи, не можу повірити в життя, яким ми жили! Це така мрія – пройти через все це з сестрою, як ти! Ти мене багато чому навчила протягом усього життя. Ти така дивна мама і подруга! Не можу дочекатися вечора, щоб відсвяткувати цю подію з тобою разом! Я люблю тебе так сильно, що ти навіть не можеш собі уявити".

Розчулена Кортні тут же відповіла: "Я люблю тебе! Ох, ці фото!"...

Маленькі Кім і Кортні Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Не залишили кадри без уваги і фолловери. "Якщо ви читаєте це, я бажаю вам здоров'я і успіхів", "Неймовірно гарненькі", "Це так мило", "Спасибі, що поділилися такими зворушливими картинками", "Як ти так можеш бути такою гарненькою все життя, Кім?! Мабуть, ти була такою і в утробі", "Які милі фото! Вони змушують мене хотіти сестру. Я єдина дитина"...

Маленькі Кім і Кортні Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Пізніше в сторіз Кім вона виклала масу фото і відео з так гаряче очікуваної нею вечірки на честь дня народження Кортні. Судячи з усього, вона вдалася на славу. Тут в розкішних нарядах (сама Кім вибрала сяючому чорній міні-сукні від Versace з глибоким декольте) сяяли всі члени найпопулярнішої сім'ї в світі, було багато гостей, веселощів, танців і пісень.

Зал для заходу був декорував безліччю вогнів і "говорять" деталей, що славлять іменинницю: торт у вигляді оголеної Кортні, шампанське з її портретом, серветки з кумедними підписами... Сестри ще не виклали на своїх сторінках фото з вечірки, але напевно тягнути з цим не стануть.

Нагадаємо, раніше напівоголені Кім Кардашян та Кайлі Дженнер знялися в рекламі парфумів.