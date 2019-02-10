"Які лапочки": MONATIK показав рідкісне фото з синами

Артист нечасто розповідає про сім'ю і майже ніколи не публікує кадри з ними
Популярный украинский артист MONATIK, который показал "бой" с Баланом на Голосі країни 9, является также счастливым мужем и отцом двоих сыновей. Исполнитель предпочитает оберегать своих близних от лишнего внимания, поэтому очень редко рассказывает о них и почти не показывает в соцсетях. Однако на этот раз Дмитрий порадовал поклонников невероятно трогательным кадром с детьми.
На своей странице в Instagram он опубликовал милый совместный снимок с сыновьями, на котором он сидит у рояля, а малыши стоят рядом. Все они запечатлены со спины - Монатик не хочет демонстрировать лица малышей в сети.
"Прекрасное воскресное утро.) Дописываем альбом в шесть рук. #MadeWithLoveAndRhythmВсем отличного дня! #МОИ", - подписал фото артист.
Фото: (instagram.com/monatik_official)
Поклонники излили настоящую волну умиления в комментариях к публикации, отметив, что степень милоты этого снимка просто зашкаливает.
"Вауууу! Как мило, обожаю такие фотографии и моменты";
"Ай, які класні Монатіки!";
"Як же ж це мило";
"Милость фото зашкаливает. с нетерпением жду новых творений)) удачи вам";
"Какие лапочки";
"Милота милейшая боже так мило!!!!!";
"Маленькие Монатики";
"Богач!! Три Богатыря!";
"Какое же офигительное фото!!!" - пишут растроганные пользователи сети.
Скриншот комментариев: (instagram.com/monatik_official)
Напомним, ранее MONATIK показал редкое фото своей жены Ирины.
Мы также писали о том, что известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.
Видео: РБК-Украина