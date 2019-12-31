"Які всі красиві": онука Софії Ротару зворушила сімейним знімком

Онучка Софії Ротару, модель і блогер Соня Євдокименко живе у США - дівчина навчається в престижній Школі дизайну Parsons School of Design в Нью-Йорку. Софія регулярно влаштовує атмосферні фотопрогулки по "великому яблуку" і з задоволенням ділиться з шанувальниками ефектними кадрами в мережі. А ось на новорічні свята вона приїхала до рідного Києва, щоб провести їх зі своєю сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram Соня поділилася чарівним сімейним кадром - все позують на тлі нарядженої ялинки і білого рояля. На фото можна побачити саму дівчину, її брата, батьків і знамениту бабусю Софію Ротару.

Всі одягнені мило і по-домашньому і щасливо усміхаються. У підписі під знімком юна модель привітала своїх батьків Світлану і Руслана Євдокименко з 26-ю річницею весілля.

Фото: Соня Євдокименко з сім'єю (instagram.com/iamsofiaeve)

"Будь вдячний за кожен день, проведений з людьми, яких ти любиш. З річницею моїх коханих батьків. 26 років та йдуть далі. Люблю вас", - написала Соня англійською мовою.

Користувачі мережі залишили безліч розчулених відгуків, зазначаючи, що їх сім'я дуже красива, і вітаючи з ювілеєм і Новим роком.

Які ви всі гарні ! Мама красуня, всіх з святами і до зустрічі

З наступаючим новим роком всіх

ви всі такі красиві

Гарна, гарна сім'я

Вітаю ваших батьків з ювілеєм

Приклад і зразок сімейного щастя і благополуччя! Дай бог вам, Софія!

Які чудові! З наступаючими Вас святами!!!

Ось це команда зібралася ) такі круті

Яка мила фотографія, вітаю

Фото дуже гарне

Яка у вас велика і дружна сім'я

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Соня Євдокименко розповіла про життя в Америці і свої плани на майбутнє. Так, дівчина захоплюється дизайном, музикою, у вільний час багато гуляє і займається спортом. На першому місці у юної красуні сім'я і рідні. В майбутньому вона також планує створити міцний союз з коханою людиною.