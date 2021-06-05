Які красені! Ірина Білик показала рідкісне фото з підрослими синами

51-річна Білик позує в білій блузці і темному жакеті, стоячи ззаду і обіймаючи своїх синів - 21-річного Гліба Оверчука і 5-річного Табриза Ахмадова. Вони також одягнені в темні курточки, при цьому молодший брат сидить на колінах у старшого. Зіркова мама гордо і щасливо посміхається на камеру.

Ірина Білик знялася в сімейній фотосесії з синами (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)

Ірина вважає, що впоралася з вихованням дітей.

"Мої діти - і старший син, і молодший виховані культурними хлопчиками, прекрансо поводяться в суспільстві, мають чудовий смак, вміють спілкуватися з навколишнім світом. Та й, в принципі, всі їхні бажання завжди виконувалися. Я не люблю, коли діти плачуть і про щось мріють, не маючи можливості отримати бажане. Тому вважаю себе дуже хорошою мамою, а враховуючи те, що в основному мені доводиться самій піклуватися про своїх синів, думаю, що ліпшої мами в світі немає!" - заявила виконавиця в інтерв'ю виданню.

Відзначимо, що старший Гліб носить довге волосся, яке доходить до середини грудей. Він народився в 1999 році у відносинах Ірини Білик з моделлю Андрієм Оверчуком. Серце хлопця вже зайнято - він збирається одружитися на своїй дівчині, яка, так само як і він, відрізняється яскравою зовнішністю і стилем. Старший син артистки не дуже любить публічність і рідко з'являється на її фото в мережі, хоча іноді і робить виняток.

Молодший син Табриз народився в 2015 році від фотографа і режисера Аслана Ахмадова за допомогою сурогатної матері. Причиною розставання подружжя стало те, що парі було складно підтримувати любовний і сімейний зв'язок, так як вони жили в різних країнах - Аслан працює в Москві.