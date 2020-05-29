Які вони гарненькі! Кортні Кардашян розчулила мережу фото з дітьми

Кортні Кардашян – старша з відомих на весь світ сестер династії – не поступається за популярністю Кім і Кайлі. 41-річна бізнесвумен бере участь в телешоу про сімейні будні Кардашьян, активно веде свій мікроблог, а також займається власними проектами.

Але в той же час Кортні часто зізнається, що вона за природою своєю домосід і обожнює проводити час з сім'єю і дітьми. Зірка – мама трьох дітей, яких народила від бізнесмена Скотта Дісіка. З ним Кортні з 2006-го по 2015-й перебувала в цивільному шлюбі. Син Мейсон Деш народився в 2009-му році, дочка Пенелопа Скотленд – у 2012-му, а молодша дитина пари Рейн Эстон – в 2014-м. Кортні і Скотт розлучилися через півроку після народження третьої дитини, але зберегли дружні стосунки.

Діти Кортні (фото: instagram.com/kourtneykardash)

До всіх трьох знаменита мама має ніжні і зворушливі почуття, що часто виражає з допомогою своєї сторінки в Instagram. Цього разу вона запостила фото всіх дітей на прогулянці, підписавши галерею: «Весь мій світ». Зрозуміло, такий милий пост шанувальники не могли залишити без уваги.

Не можу дочекатися, коли вони виростуть в нове покоління

Вони так прекрасні. Ти найкраща мама в світі

Найбільш гарненькі діти на землі

Ти вмієш робити милих дітей

Ох, твої діти такі гарненькі

Я в захваті

Ти прекрасна жінка

Твої діти ростуть так швидко!

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kourtneykardash)

Також Кортні за час карантину зробила кілька фотосесій у вечірніх сукнях – як видно, таким чином, вона хотіла угамувати спрагу по світським виходам. На стильних домашніх знімках вона постала напівоголеною, тим самим показавши, що її тіло в ідеальній формі. До речі, в одному з інтерв'ю 41-річна зірка зізналася, що повністю прийняла все в своїй зовнішності, включаючи навіть недоліки. Так, за словами старшої Кардашьян, вона полюбила свої розтяжки, що не давали їй спокою ще зі шкільних часів. Тепер же вона не вважає за потрібне їх ретушувати і тим більше позбавлятися від них за допомогою будь-яких складних б'юті-процедур.