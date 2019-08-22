"Якась чортівня": стильна Леся Нікітюк поскаржилася на містику в Полтаві (відео)

Леся Нікітюк навіть в екстремальних умовах не забуває показати шанувальникам свої нові образи. Зазначимо, що українська телеведуча сформувала своєрідну "блог-рубрику" під назвою "мій образ дня". На своїй сторінці в мережі instagram Леся буквально щодня показує нові короткі відео, на яких демонструє свої образи. А їх у телеведучої багато! Адже вона часто готується до ефірів, різних фотосесій і т. д. Зйомки нової програми "LеМаршрутка" на "Новому каналі" також не стали винятком.

Як з'ясувалося, команда нового проекту добралася вже до Полтавської області. Однак, не обійшлося без "чортівні".

Так, Леся Нікітюк зняла на відео неприємну пригоду. Маршрутка, на якій команда проекту колесить по Україні, загрузда на піщаній дорозі. І вся знімальна група намагалася вирішити цю проблему. А от Леся виступила в ролі оператора і коментатора ситуації.

"Я не знаю, чим допомогти", - коментує відео Леся.

"Як тільки в'їхали в Полтавську область, почалася якась дурня, чортівня, чесне слово", - інтригує Нікітюк. Відповідне відео було опубліковано в twitter-каналі MyGlamWish.

Але навіть така неприємна пригода не зупинила Лесю побалувати багатотисячну армію шанувальників новим стильним образом.

На новому відео Нікітюк знову демонструє ідеальну фігуру. Останнім часом телеведуча дуже схудла. Тому облягаючі велосипедки і короткі топи - улюблені "друзі" в гардеробі.

Новий образ знову не обійшовся без яскравих велосипедок насиченого оранжевого кольору з чорною вставкою-гумкою. Топ - також чорного кольору. Леся з задоволенням красується перед дзеркалом, показуючи деталі образу дня для відвідин Полтави.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк відверто зізналася в дитячих комплексах. Складно повірити, але в дитинстві популярна телеведуча комплексувала з приводу свого зросту. І була впевнена, що вона така висока тільки для того, "щоб поливати вазони в класі".

Також до цього Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику. Ведуча ще нещодавно подорожувала по чорноморському узбережжю, але вже публікує фото з київської області.