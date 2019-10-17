"Яка ж шикарна!" Тіна Кароль спокушає образом в сукні з "голою" спиною

Співака обрала вбрання від українського дизайнера
Тіна Кароль регулярно радує численну армію прихильників в соцмережах своїми свіжими знімками, а також улюбленими архівними фото. Її кожен вихід у світ – новий неповторний образ, яким зірка поспішає поділитися з фанами. Так, на свіжій порції фото українська поп-діва показала чарівний образ в асиметричній сукні одного з її улюблених вітчизняних брендів The COAT by Katya Silchenko.
Артистка вибрала вбрання сріблястого відтінку з відкритою спиною. Спереду плаття довжини максі, а ззаду – трохи вище коліна. Оригінальний крій широкого рукава з одного і оголене плече з іншого боку робить образ зірки ще більш екстравагантним. Під ефектний лук Тіна взула сріблясті босоніжки – тонкі ремінці пікантно обвивають щиколотку. Макіяж з акцентом на яскраві губи, локони укладені в стилі голлівудських дів з 50-х.
Серед великої кількості кадрів виявилося також відео за участю Тіни. У короткому ролику вона біжить по коридору, демонструючи своє екстравагантне вбрання з боку спини. Співачка посміхається і кокетує на камеру.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники не встояли перед спокусою поділитися враженнями від нового поста своє улюблениці.
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Раніше Тіна Кароль захопила мережу образом в смугастій сукні по фігурі з глибоким декольте.