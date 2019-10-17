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"Яка ж шикарна!" Тіна Кароль спокушає образом в сукні з "голою" спиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 20:35
"Яка ж шикарна!" Тіна Кароль спокушає образом в сукні з "голою" спиною
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співака обрала вбрання від українського дизайнера

Тіна Кароль регулярно радує численну армію прихильників в соцмережах своїми свіжими знімками, а також улюбленими архівними фото. Її кожен вихід у світ – новий неповторний образ, яким зірка поспішає поділитися з фанами. Так, на свіжій порції фото українська поп-діва показала чарівний образ в асиметричній сукні одного з її улюблених вітчизняних брендів The COAT by Katya Silchenko.

Артистка вибрала вбрання сріблястого відтінку з відкритою спиною. Спереду плаття довжини максі, а ззаду – трохи вище коліна. Оригінальний крій широкого рукава з одного і оголене плече з іншого боку робить образ зірки ще більш екстравагантним. Під ефектний лук Тіна взула сріблясті босоніжки – тонкі ремінці пікантно обвивають щиколотку. Макіяж з акцентом на яскраві губи, локони укладені в стилі голлівудських дів з 50-х.

Серед великої кількості кадрів виявилося також відео за участю Тіни. У короткому ролику вона біжить по коридору, демонструючи своє екстравагантне вбрання з боку спини. Співачка посміхається і кокетує на камеру.

&quot;Яка ж шикарна!&quot; Тіна Кароль спокушає образом в сукні з &quot;голою&quot; спиною

&quot;Яка ж шикарна!&quot; Тіна Кароль спокушає образом в сукні з &quot;голою&quot; спиною

&quot;Яка ж шикарна!&quot; Тіна Кароль спокушає образом в сукні з &quot;голою&quot; спиною

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не встояли перед спокусою поділитися враженнями від нового поста своє улюблениці.

  • Неможливо красива
  • Незвичайна
  • Яка ж шикарна дівчина
  • Міс Свобода, яка сяюює світ!
  • Розцвіла, очі світяться
  • Неймовірна
  • Як завжди - шикарні, незвичайно красиві!
  • Приголомшливий образ, дуже гарна, світла
  • Ви дуже гарна, гідна, благородство у Вас в крові, плюс до всього дуже талановита. Я щиро захоплююся Вами.
  • Чарівна

Скріншот коментарів

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