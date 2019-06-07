Яка нестерпність: Регіна Тодоренко показала розкішний подарунок від Топалова (відео)

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко також показала, що носить в своїй сумці

Регіна Тодоренко показала своїм підписникам, які ж приємні сюрпризи їй час від часу влаштовує Влад Топалов. А музикант, схоже, вирішив буквально засипати свою улюблену квітами. Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Тодоренко показала коротке відео. Телеведуча ходить по квартирі і показує, що чи не в кожному кутку стоять величезні букети сезонних квітів – півонії.

Більш того, Тодоренко навіть пояснює, що стільки квітів, що їх нікуди ставити. Однак безумовно, вона захоплена.

"Дивіться, яка нестерпне! Боже, як гарно! Вони розпустилися... Нікуди ставити", - говорити Регіна.

В кінці відео вона підходить до Топалову і дякує йому, відзначаючи, що він – "хороший чоловік". При цьому сам Топалов трохи зайнятий. Він лише подарував коханій посмішку і знову повернувся до роботи.

До речі, Тодоренко показала шанувальникам ще один момент свого життя, але вже з іншої історії. Кумедний відеоролик зняла колега Регіна – телеведуча та екс-ведуча шоу "Орел и Решка" Марія Івакова. Відео, швидше за все, було зроблено під час підготовки до чергової зйомки на телеканалі "П'ятниця", де працюють ведучі.

Так, ми бачимо, як Регіна Тооренко без макіяжу, зачіски, в звичайному повсякденному одязі риється в своїй сумці, яка напхана різними речами.

"Раніше сумочка Регіни вміщувала в себе тільки губну помаду і можливо колготки. Все! Але зараз в ній можна знайти абсолютно все: підгузки, серветки... Тому що ти – мати", - коментує відео Івакова, поки Тодоренко намагається щось відшукати в своїй великій сумці. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Нагадаємо, що на даний момент Регіна Тодоренко і Влад Топалов активно готуються до свого весілля. Справа в тому, що у зв'язку з вагітністю ведучій так і не вдалося провести торжество. А нещодавно Тодоренко показала підготовку до гучного весілля.

Також Тодоренко і Топалов знялися в стильній фотосесії, показавши сцени з подружнього життя.