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Яка милота! Леся Нікітюк з малечею вразила захоплюючим заняттям на карантині

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Ведуча знайшла, чим захопити своїх маленьким племінниць

Леся Нікітюк вирушила на карантин у рідний Хмельницький, де живуть її батьки та родичі. Ведуча вирішила виїхати з галасливого густанаселенного Києва і провести час у колі сім'ї зі своїми улюбленими племінницями,і , до речі, старша дівчинка нещодавно відсвяткувала день народження – їй виповнилося 8 років. Креативна Леді Ле знайшла, чим зайнятися з малятами на карантині і вирішила зробити барвисті і оригінальні...гліттер-тату!

Теледіва зняла процес і результат своєї роботи на відео і показала, який гарний малюнок красується на руці у молодшої племінниці. Сама ведуча теж не втрималася і прикрасила руку блискучим "браслетом".

"А ще ми в "контрстрайк" (Counter-Strike - популярна відео-гра - прим. ред.) граєм", - розсекретила Лесі свої заняття вдома і спопровидила текст кількома актуальними хэштегами #залишайсявдома, #stayathome, #останьсядома.

Ефектні тимчасові татуювання так сподобалися шанувальникам Леді Ле, що вони закидали її питаннями, де ж можна придбати набори для перевідних картинок. Але і без компліментів не обійшлося.

  • Леся, ти кльова, ти мені подобаєшся, ну в сенсі як людина
  • Круть
  • Яка краса
  • Принцеса
  • Красуні неможливі
  • Дівчинка яка лапочка
  • Я теж таке хочу
  • Божечки, милота
  • Дуже мило
  • Молодці, гарно!
  • Леся, так не можна ахати. Тепер доведеться ділитися, де взяли таку красу, тому що моя дочка як почула ваш голос, кинулася до екрану і тепер вимагає такої краси собі на ручку. Ви супер!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Никиткю похвалилася "небесним" стріт-стайл луком і показала свою весняну прогулянку.

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