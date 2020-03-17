Яка милота! Леся Нікітюк з малечею вразила захоплюючим заняттям на карантині

Леся Нікітюк вирушила на карантин у рідний Хмельницький, де живуть її батьки та родичі. Ведуча вирішила виїхати з галасливого густанаселенного Києва і провести час у колі сім'ї зі своїми улюбленими племінницями,і , до речі, старша дівчинка нещодавно відсвяткувала день народження – їй виповнилося 8 років. Креативна Леді Ле знайшла, чим зайнятися з малятами на карантині і вирішила зробити барвисті і оригінальні...гліттер-тату!

Теледіва зняла процес і результат своєї роботи на відео і показала, який гарний малюнок красується на руці у молодшої племінниці. Сама ведуча теж не втрималася і прикрасила руку блискучим "браслетом".

"А ще ми в "контрстрайк" (Counter-Strike - популярна відео-гра - прим. ред.) граєм", - розсекретила Лесі свої заняття вдома і спопровидила текст кількома актуальними хэштегами #залишайсявдома, #stayathome, #останьсядома.

Ефектні тимчасові татуювання так сподобалися шанувальникам Леді Ле, що вони закидали її питаннями, де ж можна придбати набори для перевідних картинок. Але і без компліментів не обійшлося.

Леся, ти кльова, ти мені подобаєшся, ну в сенсі як людина

Круть

Яка краса

Принцеса

Красуні неможливі

Дівчинка яка лапочка

Я теж таке хочу

Божечки, милота

Дуже мило

Молодці, гарно!

Леся, так не можна ахати. Тепер доведеться ділитися, де взяли таку красу, тому що моя дочка як почула ваш голос, кинулася до екрану і тепер вимагає такої краси собі на ручку. Ви супер!

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Раніше Леся Никиткю похвалилася "небесним" стріт-стайл луком і показала свою весняну прогулянку.