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"Яка ж красива без мейка": Віка з НеАнгелів влаштувала атмосферну фотосесію в очереті

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Співачка разом з рідними вибирається на природу

Як і всі українці, учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха дотримується карантину - співачка поїхала додому в Харків і самоізолювалася з близькими людьми. При цьому артистка намагається не втрачати оптимізму і придумує цікаві та корисні заняття, якими можна зайнятися вдома. Своїм списком вона з задоволенням поділилася з шанувальниками. Крім того, Віка вибирається подихати повітрям на природу, подалі від людей.

Днями співачка разом з мамою і племінницею Лізою побували на Журавлівському водосховищі, де Смеюха не упустила шанс влаштувати атмосферну фотосесію прямо серед заростей очерету.

Виконавиця позувала у довгій червоній куртці і картатому шарфі, тримаючи в руках великий "букет" з очеретів. При цьому на обличчі зірки абсолютно немає макіяжу і вона виглядає неймовірно мило.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Мої дорогі, що змушує вас посміхатися? Ми вже кілька днів поспіль виїжджаємо від всіх далеко та єдині наші друзі - це очерети та річка", - зізналася Віка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Ефектні кадри не залишили байдужими фоловерів артистки і вони почали активно їх коментувати, захоплюючись природною красою дівчини і відзначаючи, що без макіяжу вона виглядає як дівчисько.

  • Вікторія,чудово виглядаєш. Без макіяжу........
  • Чудові фото, ти неймовірно красива
  • це мама такий крутий фотограф або Ліза?
  • Віка,і в очеретах можна залишатися красивою))))
  • Дуже красиві фотографії
  • Мій котик і діти)
  • Природна, приємна
  • Яка ж ви красива без мейк, просто дівчина
  • Ви дуже красива без мейку
  • У мене викликає приємну посмішку колекція фотографій милої дівчини з шикарним букетом очеретів це красиво
  • На тебе, дивишся, Вікторія, і хочеться посміхатися. Позитив, енергетика !)
  • Викулька-красотулька

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів поділилася власним оригінальним способом боротьби з коронавірусом. Співачка запропонувала перемогти його з допомогою кікбоксингу.

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