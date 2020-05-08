Яка гарна: Маша Єфросиніна захопила рідкісною фотосесією з 16-річною донькою

Маша Єфросиніна разом з чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв) і дітьми Наною і Сашею проводить час на карантині на домашній ізоляції. При цьому чоловік і 5-річний син Маші з'являються в її instagram-блозі дуже часто. А ось 16-річна Нана за весь час карантину залишається "в тіні". Це завжди викликає у хейтерів Маші чимало зайвих питань, які стверджують, мовляв, телеведуча "приховує" або "недолюблює" дочку. На що Єфросиніна вже неодноразово відповідала — доньку вона "не ховає і не з'їла". Просо Нані життя у соцмережах не дуже цікаве. Дівчина поки що не прагне до публічності своєї зоряної матері. А більшу частину свого часу присвячує навчанню!

І все ж час від часу 16-річна Нана з'являється в блозі мами, а також приймає участь у спільних з нею проектах. Один з таких проектів приурочений до дня матері, який відзначають 10 травня. Спеціально до цього атмосферного дня один з найпопулярніших серед українських селебрітіс ювелірних брендів Guzema провів атмосферну фотосесію "Дочки-матері". Одними з героїнь романтичної зйомки стали Маша Єфросиніна з дочкою Наною.

Фото: instagram.com/guzema_jewelry

На серії дуже милих фото зіркова мама з дочкою представлять в схожих об'ємних сукнях з рюшами, які відкривають плечі. При цьому на Маші біле плаття, а на Нані — зелене. Єфросиніна позує в максимально природному макіяжі. Волосся мами з донькою розпущені. Поруч багато квітів. Вийшла дійсно дуже атмосферна фотосесія.

Фото: instagram.com/grebenikph

"10 травня ми будемо вітати наших неймовірних мам з їх святом, дякувати за теплоту та турботу, за кохання та віддачу, а сьогодні презентуємо наш ніжний спецпроект "Бути мамою". Він про ті, що є материнство, про наших чарівних героїнь та, водночас, про кожну маму на світі!" — йдеться в описі під однією з фотографій на instagram-станичке ювелірного бренду.

Підписники бренду також поспішили залишити відгук під фото Єфросиніної з донькою:

"Такі ніжні і дуже красиві"

"Яка ж Нана у Вас красива дівчинка"

"Нана дуже красивою дівчиною зросла!"

"Неймовірно жіночні і красиві"

"Неймовірно красиві дівчата!"

"Які гарні Леді і прикраси!!"

"Яка донька Маші вже доросла , і яка гарна"

Скріншот коментарів: instagram.com/guzema_jewelry

Нагадаємо, раніше Єфросиніна поділилася найважливішим правилом стрункості.