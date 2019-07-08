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"Яка класна": Потап захопився образом дружини в ретро-стилі


Чоловік першим прокоментував ефектне фото Насті Каменських

 Настя Каменських не боїться експериментів з образами в різних стилях і з різних епох. На хвилі популярності моди 80-х Настя вирішила приміряти і такий ретро-образ.

 Перед концертом в Одесі співачка опублікувала фото з автомобіля, на якому позувала в яскравій спортивній куртці з жовтими і рожевими вставками і пов'язці на голову, букви, якої були в колір основного наряду і склали слово Love. Волосся виконавиця зібрала у високу зачіску в бунтарському стилі епохи вісімдесятих і доповнила образ акцентом на руці — жовтим годинником.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

 Першим під фото відзначився чоловік артистки — репер та продюсер Потап, який написав кілька слів захоплення своєю дружиною.


Скріншот: Коментар Потапа до посту Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

"Ой!!! Яка класна!!" - написав захоплений Потап.

 Не стали відставати і інші шанувальники творчості Насті Каменських, розхваливши улюбленицю за яскравий експеримент.

 

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських instagram.com/kamenskux)

  • Кожне фото гідно захоплення Вашої краси
  • Хай спорті герл
  • Класна
  • Крутишка
  • супер клас!!!
  • Боже...няшная яка! на цьому фото тобі наче 18
  • Настя ти з роками тільки крутіше
  • Образ вогонь
  • Квітчаста Настюха
  • Годинник кльовий

Нагадаємо, що Настя Каменських в бікіні поділилася секретами впевненості в собі. Апетитні фото в соцмережах співачка супроводила мотивуючими текстами.

А ще, Каменських захопила ідеальною фігурою на зйомках Х-фактора - виконавиця показала яскравий образ в мереживному топі.

Раніше, Настя Каменських зачарувала грайливим фото, показавши шикарне декольте.

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