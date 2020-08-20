Яка груди! Гаряча Надя Дорофєєва вразила значним бюстом у відвертому топі

Надя Дорофєєва влітку не сумує – вона встигла записати і випустити прощальний кліп гурту "Время и Стекло", яка ще перед карантином оголосила про розпад, готується до туру і не забуває про зйомки і сайд-проектах. Наприклад, співачка приїхала на запис нового сезону Ліги сміху і показала свій яскравий і зухвалий образ.

Надя вбралася в короткий топ кольору фуксії, яке вигідно підкреслило її груди, зробивши декольте дуже спокусливим. Зав'язки на талії виділили виточені форми співачки. Вона довершила соковитий цибулю оригінальними джинсами з рожевими розводами ніби від фарби від відомого українського бренду Ksenia Schnaider і лаковані човники зі шнурівкою навколо щиколотки.

Вона вирішила розпустити ідеально пряме волосся і доповнила образ великими сережками-кільцями.

Надя Дорофєєва підкорила розкішним декольте (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що за мода? Надя Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфитом

"Пройшли зйомки "Ліги сміху" і це було ууууф , оооо, еее ,иииха ! За яку команду вболіваєте?" - поцікавилася зірка.

Першим на фото дружини відреагував Володимир Дантес, залишивши кілька красномовних смайлів. Шанувальники вирішили не відставати.

Джинси - пожежа

Надя всі твої наряди на Лізі сміху було. Ну правда просто вау

Яка груди тут велика

Сексі, як завжди!

Яка фігура

Красуня

Я просто кайфую від твоїх луків на Лізі

Цей образ просто нереальний

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес влаштували акробатичні етюди на траві біля будинку і показали, як весело проводять час разом.