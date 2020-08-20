Яка груди! Гаряча Надя Дорофєєва вразила значним бюстом у відвертому топі

Співачка показала зухвалий і яскравий образ
Надя Дорофєєва влітку не сумує – вона встигла записати і випустити прощальний кліп гурту "Время и Стекло", яка ще перед карантином оголосила про розпад, готується до туру і не забуває про зйомки і сайд-проектах. Наприклад, співачка приїхала на запис нового сезону Ліги сміху і показала свій яскравий і зухвалий образ.
Надя вбралася в короткий топ кольору фуксії, яке вигідно підкреслило її груди, зробивши декольте дуже спокусливим. Зав'язки на талії виділили виточені форми співачки. Вона довершила соковитий цибулю оригінальними джинсами з рожевими розводами ніби від фарби від відомого українського бренду Ksenia Schnaider і лаковані човники зі шнурівкою навколо щиколотки.
Вона вирішила розпустити ідеально пряме волосся і доповнила образ великими сережками-кільцями.
Надя Дорофєєва підкорила розкішним декольте (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Що за мода? Надя Дорофєєва викликала суперечки в мережі екстравагантним аутфитом
"Пройшли зйомки "Ліги сміху" і це було ууууф , оооо, еее ,иииха ! За яку команду вболіваєте?" - поцікавилася зірка.
Першим на фото дружини відреагував Володимир Дантес, залишивши кілька красномовних смайлів. Шанувальники вирішили не відставати.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес влаштували акробатичні етюди на траві біля будинку і показали, як весело проводять час разом.