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Яка груди! Гаряча Надя Дорофєєва вразила значним бюстом у відвертому топі

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка показала зухвалий і яскравий образ

Надя Дорофєєва влітку не сумує – вона встигла записати і випустити прощальний кліп гурту "Время и Стекло", яка ще перед карантином оголосила про розпад, готується до туру і не забуває про зйомки і сайд-проектах. Наприклад, співачка приїхала на запис нового сезону Ліги сміху і показала свій яскравий і зухвалий образ.

Надя вбралася в короткий топ кольору фуксії, яке вигідно підкреслило її груди, зробивши декольте дуже спокусливим. Зав'язки на талії виділили виточені форми співачки. Вона довершила соковитий цибулю оригінальними джинсами з рожевими розводами ніби від фарби від відомого українського бренду Ksenia Schnaider і лаковані човники зі шнурівкою навколо щиколотки.

Вона вирішила розпустити ідеально пряме волосся і доповнила образ великими сережками-кільцями.

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Надя Дорофєєва підкорила розкішним декольте (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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"Пройшли зйомки "Ліги сміху" і це було ууууф , оооо, еее ,иииха ! За яку команду вболіваєте?" - поцікавилася зірка.

Першим на фото дружини відреагував Володимир Дантес, залишивши кілька красномовних смайлів. Шанувальники вирішили не відставати.

  • Джинси - пожежа
  • Надя всі твої наряди на Лізі сміху було. Ну правда просто вау
  • Яка груди тут велика
  • Сексі, як завжди!
  • Яка фігура
  • Красуня
  • Я просто кайфую від твоїх луків на Лізі
  • Цей образ просто нереальний

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес влаштували акробатичні етюди на траві біля будинку і показали, як весело проводять час разом.

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