"Як вам спека?" Яскрава Надя Дорофєєва оголила стрункі ніжки

Надя Дорофєєва змінює яскраві образи для кліпів і фотосетів як рукавички і в кожному з них вона виглядає гармонійно, викликаючи у шанувальників бажання повторювати її зухвалий лук і макіяж та не боятися експериментувати. Надя вже постала перед фанами в ефектному образі з кольоровими пасмами в волоссі. Тепер же вона вирішила показати сміливий аутфіт, позуючи в незвичайному місці. Свіжий знімок зірка опублікувала в Instagram.

Судячи з усього, дія в кадрі відбувається на зйомках кліпу, фотоосету або віджеїнгу. Надя розташувалася в "золотий ванні", на ній – рожевий суцільний купальник і строката коротка куртка, у волоссі – шовкова різнокольорова хустка. Поруч з дівчиною стоїть стиліст, яка поправляє зачіску зірки. У кадрі можна розглянути довгі стрункі ніжки дівчини.

"Як вам спека у Києві?" – іронічно поцікавилася Надя, натякаючи на холодну погоду за вікном.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники відразу стали гадати, де знаходиться Надя – на зйомках кліпу або чергового фотосету? Також вони оцінили образ дівчини.

Красива

Шикардос

Як завжди красуня

Виглядає як лялька!

Вогонь

Лялечка

Нова фотосесія

О, вони, напевно, знімають кліп: ззаду хромакей, це гример і там ще рожевий фон. Все сходиться

Бомба

Веселкова дівчинка

Шикарно

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала обличчя без макіяжу. Вона повідомила, що вирішила провести день без косметики.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва збентежила мережу оригінальним фото з Дантесом. Співачка залишила інтригуючий коментар до пікантного знімку: "Ой, що буде!"