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"Як вам спека?" Яскрава Надя Дорофєєва оголила стрункі ніжки

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Співачка показала бекстейдж зі зйомок

Надя Дорофєєва змінює яскраві образи для кліпів і фотосетів як рукавички і в кожному з них вона виглядає гармонійно, викликаючи у шанувальників бажання повторювати її зухвалий лук і макіяж та не боятися експериментувати. Надя вже постала перед фанами в ефектному образі з кольоровими пасмами в волоссі. Тепер же вона вирішила показати сміливий аутфіт, позуючи в незвичайному місці. Свіжий знімок зірка опублікувала в Instagram.

Судячи з усього, дія в кадрі відбувається на зйомках кліпу, фотоосету або віджеїнгу. Надя розташувалася в "золотий ванні", на ній – рожевий суцільний купальник і строката коротка куртка, у волоссі – шовкова різнокольорова хустка. Поруч з дівчиною стоїть стиліст, яка поправляє зачіску зірки. У кадрі можна розглянути довгі стрункі ніжки дівчини.

"Як вам спека у Києві?" – іронічно поцікавилася Надя, натякаючи на холодну погоду за вікном.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники відразу стали гадати, де знаходиться Надя – на зйомках кліпу або чергового фотосету? Також вони оцінили образ дівчини.

  • Красива
  • Шикардос
  • Як завжди красуня
  • Виглядає як лялька!
  • Вогонь
  • Лялечка
  • Нова фотосесія
  • О, вони, напевно, знімають кліп: ззаду хромакей, це гример і там ще рожевий фон. Все сходиться
  • Бомба
  • Веселкова дівчинка
  • Шикарно

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала обличчя без макіяжу. Вона повідомила, що вирішила провести день без косметики.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва збентежила мережу оригінальним фото з Дантесом. Співачка залишила інтригуючий коментар до пікантного знімку: "Ой, що буде!"

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