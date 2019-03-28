"Як статуетка": Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення

Слава Камінська з групи "НеАнгели" регулярно балує шанувальників яскравими знімками в своєму Instagram, публікуючи сімейні фото, а також демонструючи ефектні і стильні образи. Цього разу артистка вирішила похвалитися своєю помітно більш стрункою фігурою. Вона виклала відверте відео, на якому крутиться перед камерою в нижній білизні, показуючи свої форми з різних ракурсів.

Слава також розповіла підписникам, за рахунок чого змогла досягти таких вражаючих результатів - зірці допомогла система інтервального голодування. Сама вона дуже задоволена своїм зовнішнім виглядом, а от чоловік порахував її навіть занадто худою.

"Трохи #яжемать в стрічку або коротко про інтервальне голодування. Я задоволена результатом , але кудись сховалися груди, а чоловік сказав занадто худа, починаю інтервальне від'їдання", - поділилася виконавиця і мама двох дітей.

Відео: (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники прийшли в захват від її оновленої фігури і засипали співачку питаннями про її систему схуднення. Багато зізналися, що вона - справжнє джерело натхнення на те, щоб зайнятися своїм тілом.

"Головне,щоб подобався результат вам і вашому чоловікові. А то тут багато знавців зібралося з порадами як повинна виглядати "я ж матір"";

"А розкажіть детальніше про ваше інтервальне голодування?";

"Ідеально! Дуже красиво! Від'їдатися можна після літа";

"На скільки схудли і за який період?";

"Яка фігура! Як статуетка!";

"Слава, круто))) Я теж на інтервальному голодуванні 8/16, їм два рази, відчуваю себе чудово)";

"Мені теж здається надто худенька! Але якщо вам комфортно і подобається, і ви себе добре відчуваєте - то класно!";

"А скільки ви голодували?)Результат просто супер";

"Чоловік сказав правду!!! Швидше на кухнюі тріскати часто і багато.!!!";

"Худа і така крута, сексуальна, а форми бомбезні";

"Ну це просто жесть! Ну як можна бути такою гарною!";

"Спасибі за мотивацію ! Загорілася! Тіло ваше залік маючи 2 діток", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів в білизні показала спокусливі форми.

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