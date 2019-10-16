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"Як ви схожі!" Віка з НеАнгелів показала рідкісне фото з найріднішими

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 19:34
"Як ви схожі!" Віка з НеАнгелів показала рідкісне фото з найріднішими
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка розповіла зворушливу сімейну історію підтримки

Вікторія з гурту НеАнгели з задоволенням ділиться з шанувальниками в соцмережах своїми емоціями і постійно зізнається їм у любові. Вона охоче публікує фото з відпочинку, як, наприклад, під час відпустки на Мальдівах, а також показує, як проводити час на гастролях і в сімейному колі. На новому фото в instagram співачка засвітила свою сестру Юлію, а також улюблену племінницю Лізу.

Артистка позує я яскравим сценічним макіяжем у доволі екстравагантному вбранні – сукня з прозорими вставками. Червона помада і прикраса на шиї довершили ефектний образ співачки.

Сестра зірки також зробила макіяж з акцентом на губи – яскрава помада чудово гармоніювала з кофтиною в такій же кольоровій гамі. Маленька Ліза ж продемонструвала трендовий образ в сукні з анімалістичним принтом.

&quot;Як ви схожі!&quot; Віка з НеАнгелів показала рідкісне фото з найріднішими

Фото: Вікторія Смеюха з сестрою та племінницею (instagram.com/vikanablack)

"Коли кілометри не перешкода, улюблена сестра з мамою і Лізою стрибнули в машину і приїхали на концерт, залишивши всі нагальні справи. Бережіть рідних, а спасибі моїй родині за підтримку. От би поїхали зі мною далі по містах України... Ліза готова була кинути школу і побути "Бременськими музикантами", - написала вражена Віка.

Під знімком шанувальники зазначили разючу схожість трьох родичок, а також зробили їм компліменти.

  • Як ви схожі
  • Три красуні, четвертої не вистачає
  • Всі красуні, дуже схожі з сестричкою
  • Дуже здорово!
  • Дуже, дуже красиві, Чарівні, милі, стильні, гламурні!
  • Як ви всі схожі
  • Красуні

Скріншот коментарів

Раніше Віка з НеАнгелів підкорила танцювальним тренуванням біля пілону і показала, як розучує нові па з партнером.

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