"Як пантера": Тіна Кароль роздражнила шанувальників "хижим" нарядом

Тіна Кароль продовжує підвищувати градус сексуальності на своїх фото, які вона публікує в соцмережах. Пляжні фото в купальниках змінюються відвертими вбраннями, магнетичний погляд манить і дражнить — ця оновлена Тіна однозначно вирішила спантеличити шанувальників різкою зміною іміджу.

Жодне фото кумира не залишається без активного обговорення її пристрасних нарядів, але більшість сходиться в одному — такі зміни на краще. Новий образ від Кароль нагадав підписникам її сторінки в Instagram пантеру перед стрибком. Співачка в короткому топі відтінку нюд на тонких бретелях і спідниці в хижий принт заворожила шанувальників своєю енергетикою, доповнивши образ трендовими білими кросівками. Позувала Тіна на тлі металевого фургона, який додав стилю кадру.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Коментарі від підписникиів не змусили себе чекати:

Скріншот: Комментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жарко стає

Шик-блиск

Тіно4каааааа, що ж Ви робите

Це бомба

Стройняшечка

Вау, Прес, фігура.Шикарна, розкішна жінка

ну нереально круто

Богиня

Оу, боже мій, що за прекрасна людина на цій фотографії???

Краща

Дика, як пантера

Сексуальна, небезпечна

шикарна

Крім того, Тіна Кароль вражає змінами у своїй фігурі, так недавно шанувальники відзначили, що зірка помітно схудла і вразила нереально вузькою талією.

Нагадаємо, що останнім часом зірка викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій, так Тіна Кароль показала фото з глибоким декольте.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, показавши стрункі ніжки.