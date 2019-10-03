"Як оживає мистецтво": Сергій Бабкін з дружиною стали персонажами картин у новому кліпі "Єви і Адами"

Сергій і Сніжана Бабкіни перетворилися на героїв Картинг! Сьогодні, 3 жовтня, відбулась прем’єра довгоочікуваного відеокліпу Сергія Бабкіна на новий сингл "Єви і Адами". Нагадаємо, що Сергій і Сніжана Бабині хрестили синочка в знаковому місці!

У відео з Сергієм вперше за тривалий час знялася його дружина Сніжана. Разом вони стають героями картин і подорожують ними, наче світами. Від їхніх зустрічей, танців, скандалів і поглядів по тілу йдуть мурашки.

Сергій Бабкін - Єви і Адами

Сергій Бабкін: "Ми всі – це фарби, і для того, щоб створити якийсь новий надзвичайний колір, маємо поєднуватись. Ми зустрічаємось постійно – одна фарба з іншою, змішуємось, і тоді народжується щось нове, новий світ, не схожий ні на що інше. Цей світ лише всередині нас, його не можна побачити ззовні. Хоча ззовні ми всі голі, прозорі, абсолютно однакові. Але відрізняємося саме цим "нутром", адже воно абсолютно різне в кожного".

Сніжана Бабкіна: "Ідея цього відеокліпу – в барвистості нашого життя. Життя, сімейне життя, кохання – це вся палітра емоцій. Ми самі малюємо своє життя, і допомагає нам у цьому Творець, Художник, який колись створив Єву і Адама".





Троє художників протягом чотирьох днів готували спеціальні декорації для відео, площа яких зайняла більше 40м²! Режисеркою відеокліпу стала Леся Подолянко – режисер-постановник проекту Танці з зірками.





Режисер: Леся Подолянко

Оператор: Євгеній Усанов

Продюссер: Анрі Адлер / Максим Балтер

Художник-постановник: Надя Юпитер / Оганес Мелконян / Бурдик

Художник: Евгеній Лапченко

Костюми: Анна Фещенко

MUA: Ольга Трофимчук

Режессер монтажу: Рома Ручков

Візуальні ефекти: Олексій Льоха

Колір: Makaocolor

Саунд-дизайн: Андрій Картез