"Як відреагують подружжя?" Дорофєєва викликала фурор в мережі пікантним фото з Позитивом

Надя Дорофєєва вразила шанувальників спортивними формами на новому грайливому фото. Відповідний знімок солістка групи "Время и Стекло" опублікувала на своїй Instagram-сторінці. І до речі, на фото з Надею позує також і Олексій Завгородній (він же Позитив). При цьому багатомільйонну армію шанувальників виконавиці приваблювала не сама суть фото - репетиція. А випадкові пікантні "дотики" Наді до Позитива.

Так, на колажі розміщується відразу кілька знімків. Видно, що Надя і Олексій знаходяться в репетиційній залі. Вони активно відточують рухи перед величезними дзеркалами.

При цьому одягнені музиканти зазвичай. На Наді - спортивний одяг: вільні штани оранжевого кольору, чорна футболка, зібрана на талії. Дорофєєва оголила свій стрункий животик. Позитив також у звичайному: чорні джинси, простора чорна футболка і кепка.

Надя активно рухається, немов тримає в руках мікрофон. Однак від уваги фанів "Время и Стекло" не вислизнуло, як під час рухів Надя іноді тулиться до Позитива.

Надя Дорофєєва та Позитив під час репетиції (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"#этобудетвислово #5октября" - лаконічно підписала колаж Надя всього двома хештегами. Відзначимо, що 5 жовтня "Время и Стекло" відіграє масштабний концерт у Києві. Саме до нього пара і готується.

Шанувальники тут же взялися коментувати новий пост Наді:

"Позитивчик прилаштувався))"

“Остання фотка.."

"Не ну Позитиву пощастило"

"У мене мурашки від останньої фотографії"

"Ви з Олексієм були б ідеальною парою"

"Відчуваю, що концерт 5 жовтня буде найкрутішою тусовкою в цьому році, яка запам'ятається багатьом"

"При живому то чоловікові..."

"Як відреагують подружжя?"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Скріншот поста: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала шопінг з молодою мамою. Співачка навіть зняла невелику сері відео, які звеселили мережу.

А до цього Дорофєєва поділилася щастям після суперфіналу 5-го сезону шоу Голос. Діти. Суперфінал пройшов 7 липня. Переможцем став хлопчика з Грузії Олександра Зазарашвіліи. Дорофєєва зазначила: "Сашенька, ти чудо!"