"Як з обкладинки!" Гаряча Каменських з Потапом полонили яскравими фото з Мексики

Настя Каменських разом з чоловіком Потапом полетіла до океану в жарку Мексику. Пара насолоджується відпочинком у канкуні і щедро ділитися жаркими фотозвітами. Пара відпочиває на пляжі і записує кумедні ролики під новий хіт співачки Elefante. На свіжих фотолистівках Настя постала перед шанувальниками у стильному ансамблі, а також показала фото з помітно посвіжілим і схудлим Потапом.

На сниках зі сторінки співачки вона зображена на дерев'яних сходах серед скель, що ведуть до океану. Вона ефектно позує в коротких джинсових шортах з високою талією, чорної базової футболці, стильних коричневих черевиках-козаків з бахромою. В якості аксесуара – сумочка в стилі бохо і довгі звисаючі сережки. Артистка виглядає природно і, здається, позує зовсім без макіяжу, мейк-ап видають лише виразні очі Насті.

Потап і Настя показала совісну ефектний знімок. Співачка залишилася в тому ж образі, а продюсер присів перед об'єктивом і позував босоніж в шортах, чорній футболці з абстрактним малюнком і капелюсі.

Потап і Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

"Моя небезпечна людина!" - Настя залишила підпис під кадром на іспанській мові. Репер назвав" фото інакше: "Я дуже високий, моя велетенська жінка".

Потап і Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же кинулися оцінювати фотозвіт пари з відпочинку та не втрималися від безлічі компліментів як Потапу, так і Насті.

Гарна пара

Чудова

Вау, ідеально

Супер

Найкраща пара!

Юна і красива

Погляд і взагалі фото суперські

Дуже красива! Тут просто дівчинка!

Як з обкладинки журналу, нереально крута і дуже красива

Вах, яка красуня

Скріншот коментарів

До речі, Настя Каменських не втрималася і влаштувала фотосет в купальнику, показавши апетитні форми.