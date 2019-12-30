"Як так ноги можна викрутити": Кухар спантеличила мережу "дивним" розташуванням ніг

Катерина Кухар, як і багато її колег по шоу-бізнесу, також поспішає підвести підсумки року 2019. І скоріше поділитися планами на зустріч нового 2020 року. Як з'ясувалося, українська прима-балерина полетіла до США разом зі своїм чоловіком - прем'єром Олександром Сояновым. При цьому тривала поїздка вже "порадувала" сюрпризами.

Так, Кухар повідомила шанувальникам, що її валіза з речами "зависла" десь в повітрі.

“Після гастролей в Бельгії я повернулася в Україну на пів дня, щоб взяти участь у зйомках @ligasmeha! Але, мій рейс затримали і час перебування в Україні, перед вильотом в Америку скоротилося до 11 годин. Вишенькою на торті стала новина, що мій чемодан не прилетів разом зі мною. Я хвилювалася, що не встигнуть доставити мій багаж і це був шалений стрес, адже у валізі було найцінніше: пуанти і костюм для виступів, в якому я повинна танцювати на наступний день в Америці", - пише Кухар.

При цьому свій пост Катерина супроводила фото, позуючи з великою валізою. Знімок, швидше за все, був зроблений в аеропорту, вже оздобленому до новорічних свят. У геомітках вказано місто Сіетл, штат Вашингтон.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов вже в США (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На фото прима позує впівоберта до камери. Забавно, що особливу увагу шанувальників Кухар привернуло... розташування її ніг на знімку. Адже права нога балерини неприродно вивернута.

"І ніжки по 4 позиції"

"На першому фото — ви у четвертій позиції ніг?"

"А ноги, як викрутила, далі в чоботях, як в пуантах"

"Як так ноги можна викрутити)))"

"А ніжки як поставили , жерсть як кльово"

"Справжня Балерина, навіть з валізами ноги у позиції)"

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Також поділилась Кухар корисними лайфхаками, які допоможуть не потрапляти в подібні конфузи.

“Ділюся самою короткою інструкцією, що робити при втраті багажу.Відразу йдіть в офіс Lost & Found, щоб повідомити про втрату. Там ви оформіть документ про неотримання багажу по прильоту в аеропорт — PIR (Passenger Irregularity Report). Там же, ви заповнити митну декларацію, де вкажіть наявність втраченого майна. Після закінчення процедури вам видадуть копію квитанції, в якій буде зазначено номер вашої заявки та контактний номер телефону. ВАЖЛИВО, зберегти квитанцію, посадковий талон, щоб пред'явити їх разом з паспортом при отриманні... Незважаючи на те, що у вас на руках всі документи і контактні номери, постарайтеся дізнатися контакти відповідального менеджера, який буде працювати вночі на видачу багажу. Тому що лінії служб працюють до 18:00".

"Після таких пригод я переконалася в одному, що немає нічого ціннішого, ніж друзі і безоплатна допомога — це самий справедливий бумеранг, який повертається до кожного", - підсумувала балерина.

Нагадаємо, раніше зірка "95 Кварталу" Олена Кравець жорстко помстилася Катерині Кухар.