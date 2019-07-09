"Як Майлі Сайрус": Надя Дорофєєва показала шопінг з молодою мамою (відео)

Надя Дорофєєва часто показує фото з мамою Ольгою. І кожен раз спільні знімки матері і її зоряної дочки викликають хвилю захвату. Слід віддати належне – мама Наді справді намагається "бути на стилі", стежити за останніми трендами. Крім того, вони з донькою – справжні подруги. Ольга Дорофеєва зі своєю донькою відвідує її концерти. Надя часто показує, як вони "тусуються" з мамою в ресторанах і на модних показах. І звичайно ж, коли мова заходить про покупки – вони також разом.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала стильне фото з мамою. Обидві жінки позують в сучасних луках.

Надя демонструє ідеальні форми у вузьких чорних лосинах, а також в короткому світшоті. На ногах також – улюблена взуття Наді. А саме – масивні білі кроссвоки, в яких співачка з'являється ледь ну дуже часто.

Мама Дорофєєвої також від стилю не відстає. Ольна позує в джинсах з дірками, такий же джинсовій куртці, об'ємному свитшоте і в білих кросівках. З аксесуарів – сонячні окуляри і біла сумка.

Надя Дорофєєва та її мама Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Примітно, що в розділі сторіз Дорофєєва також показала, як вони веселяться з мамою під час шопінгу. Надя записала серію коротких відео, які також були опубліковані в twitter-блозі MyGlamWish.

Жінка приміряла відразу кілька образів: в об'ємній сукні, також в стильній комбінації укорочених штанів і куртки, в червоній футболці. До речі, Надя залишила коментар і навіть зазначила, що її мама в одному з образів схожа на співачку Майлі Сайрус.

Тим часом шанувальники Наді поспішили прокоментувати її нове фото з мамою:

"Твоя мама і ти - богині кросаты"

"Мама повинна пишатися, що у неї є така дочка"

"Так похожииии, з розуму зійти!"

"Мама вже модніше тебе, Надь!))"

"Надя, мама вже фешин ікона"

"Які красиві і стильні Дочка вся в маму"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва поділилася щастям після суперфіналу 5-го сезону шоу Голос. Діти. Суперфінал пройшов 7 липня. Победитлем став хлопчика з Грузії Олександра Зазарашвили. Дорофєєва зазначила: "Сашенька, ти чудо!"

До речі, раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в чудовій повітряній сукні з органзи, декорована бабками і метеликами.