"Як красиво": Світлана Лобода захопила новим образом в капелюшку

Лобода продовжує приміряти різні образи
Світлана Лобода порадувала своїх шанувальників новими фотографіями, які вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
На нових фото відома українська співачка позує в чорному капелюшку і чорному пальто. На одному з фото на ній надіті чорні окуляри.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі в захваті від образу Лободи і залишили масу коментарів.
Нагадаємо, що Світлана Лобода на одній з вечірок відшила Філіпа Кіркорова, який, намагався кілька разів її поцілувати. Цей інцидент стався на гала-вечері російської премії МУЗ-ТВ.
Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода трепетно привітала доньку з днем народження.