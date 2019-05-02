"Як це може подобатися": Оля Полякова обурилася стилем Кім Кардашян

Оля Полякова вирішила висловити свою думку з приводу зовнішнього вигляду всесвітньо відомої левиця Кім Кардашян. Зазначимо, що один з останніх постів Кім видався вельми провокаційним. Кардашян опублікувала серію знімків, на яких позує в екстремально облягаючому напівпрозорому вбранні з насиченим принтом. При цьому лосини і водолазка як не можна більш ефектно демонструють апетитні форми Кардашян.

Полякова також бачила знімки і залишила на своїй instagram-сторінці думку. При цьому дуже різку. Так, українська виконавиця залишилася незадоволена образом світської левиці.

"Ви мене вибачте, але по-моєму це... ну як це може подобатися, як це може бути модно, і ще й диктувати моду?", - підписала фото Кардашян Оля Полякова.

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Пост Олі Полякової викликав неоднозначні коментарі серед її пыдписникыв. Хтось погодився, хтось порахував, що свою думку на такі теми можна тримати при собі. До речі, до коментарыв приєдналася навіть Наталя Могилевська.

"Тільки не вбивай мене. Мені подобається. Щось в цьому є", — написала Могилевська.

Вона теж може викласти ваше фото, щоб всі пообсирали. Це її справа...як би там не було!

Я теж дивуюся, як ця жо.... може подобається і диктувати моду.

Оля, я тебе дуже поважаю, але дуже тебе прошу - не треба нікого засуджувати! Всі різні, смаки у всіх різні і думаю ні ти, ні я, ні вона не може подобається всім, і якщо тебе так виставлять і почнуть обговорювати теж буде не приємно! Це не гарно з твого боку, що ти опускаєшся до рівня базарної баби! Я завжди вважала тебе розумною і мудрою, але принижувати людей)

Це не мода, це особистий стиль Кардашян!

Згодна лосини так собі(

Заздри мовчки!

Вона офігенна!

Я вважаю, не можна нікого засуджувати за зовнішність, тим більше "зіркам".

У кожного свої смаки!

А тим часом Кім навіть не знає, хто така Оля Полякова, тому що їй пофігу)

Ха-ха, теж подумала про це, а про Кім знає і говорить весь світ, і вона відчуває себе богинею!

Це негарно... Я не кажу, що я ідеальна, але такою б точно не хотіла б бути!

Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко розкритикувала шоу "Холостяк".

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