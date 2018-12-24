"Як дві краплі води": Ольга Сумська захопила фото зі старшою дочкою

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Антоніна неймовірно схожа на свою маму, відзначають підписники Сумської

Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка раніше захопила яскравим вбранням від українського дизайнера, поділилася з шанувальниками передноворічним настроєм. На своїй instagram-сторінці Сумська опублікувала зимові фото разом зі своєю старшою дочкою — 28-річною актрисою Антоніною Паперною, яка народилася від першого чоловіка Заслуженої артистки — Євгенія Паперного.

На фото мама з донькою в зимових пальто і шапках позують на засніженому тлі. На жаль, де саме були зроблені фото, не зазначено.

При цьому Сумська дуже зворушливо підписала селфі з донькою: "Передноворічний святковий настрій разом з доцею".

Ольга Сумська з донькою Антоніною (фото: instagram.com/olgasumska)

Підписники актриси поспішили відзначити, що Антоніна неймовірно схожа на свою зоряну маму. Багато чи не в один голос зазначили — "як дві краплі води".

"Фотокопія", — пише від схожості viva_qalina.

"Мамина дочка, Красуня", — зазначає lenashimshana.

"Треба ж бути такими красивими дівчатами!" — пише yuliya_sahan.

"Не в образу доні, але мама, неперевершена!" — захоплюється semenyuchka.

"Ви такі схожі і такі різні! Красуні", — підкреслює kos2812.

"Красуні! Як дві сестрички. Тоня — чудова", — хвалить larysa_1845.

"Які ви красиві, дорога Олю. Доця — копія мама", — погоджується

pavlichevakaterina.

Цікаво, що на своїй instagram-сторінці Тоня Паперна також опублікувала фото з мамою.

Ольга Сумська з донькою Тонею (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, що Ольга Сумська стала однією з героїнь книги про материнство. Компанію їй склали Катерина Кухар, Надія Мейхер, Марічка Падалко, Лілія Ребрик та інші.

До цього Сумська буквально вразила своєю молодістю на зйомках кліпу.

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