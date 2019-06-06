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"Як дівчинка": Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2019 - 16:57
"Як дівчинка": Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча і актриса вирушила на гастролі по Україні

Лілія Ребрик - успішна телеведуча, а крім того, ще й театральна актриса. Артистка вирушила на гастролі по Україні з виставою "Ревізор" і навіть у дорозі примудряється захоплювати стильними і ефектними образами. Так, знаменитість поділилася цікавими знімками з Запоріжжя.

На фото Ліля відображена в яскравому літньому образі - вона позує в повітряному рожевому міні-платті і білих кросівках, а також сонцезахисних окулярах. Весела дівчина влаштувала справжню жартівливу фотосесію, приймаючи забавні пози поруч зі своєю валізою.

&quot;Як дівчинка&quot;: Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто - Дніпро)). Зустрічай", - написала Ребрик.

&quot;Як дівчинка&quot;: Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом&quot;Як дівчинка&quot;: Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники прийшли в захват від юного зовнішнього вигляду і чарівного наряду мами двох дітей і засипали її компліментами.

  • "Ви просто молодчинка!!!"
  • "А ви красуня"
  • "Мені здається наїлася і Ліля не сумісні речі"
  • "Ліля ти крута! Дивишся на вашу посмішку і позитив, аж саму заряджає на цілий день посміхатись та радіти життю))"
  • "елегантне Плаття"
  • "Але вона вже давно НАРОДНА улюблениця!!!"
  • "Хто скаже,що Ви мама двох дітей"
  • "Прекрасна Лілія Ребрик"
  • "Красуня! Дуже гарна сукня!"
  • "ШикарніКрасотулечка"
  • "Як дівчинка 16 років, красотулька"

&quot;Як дівчинка&quot;: Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик підкорила несподіваними емоціями. Завжди весела ведуча раптом поділилася фото без посмішки.

Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.

Також до цього Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні". Актриса і ведуча позує на фото в піджаку і колготках у сіточку.

"Бачимо вас таку вперше": Лілія Ребрик підкорила несподіваними емоціями "Зарядка - святе": Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом
Новини України Лілія Ребрикобразведущая
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