"Як дівчинка": Лілія Ребрик зачарувала повітряним літнім образом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча і актриса вирушила на гастролі по Україні

Лілія Ребрик - успішна телеведуча, а крім того, ще й театральна актриса. Артистка вирушила на гастролі по Україні з виставою "Ревізор" і навіть у дорозі примудряється захоплювати стильними і ефектними образами. Так, знаменитість поділилася цікавими знімками з Запоріжжя.

На фото Ліля відображена в яскравому літньому образі - вона позує в повітряному рожевому міні-платті і білих кросівках, а також сонцезахисних окулярах. Весела дівчина влаштувала справжню жартівливу фотосесію, приймаючи забавні пози поруч зі своєю валізою.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто - Дніпро)). Зустрічай", - написала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники прийшли в захват від юного зовнішнього вигляду і чарівного наряду мами двох дітей і засипали її компліментами.

"Ви просто молодчинка!!!"

"А ви красуня"

"Мені здається наїлася і Ліля не сумісні речі"

"Ліля ти крута! Дивишся на вашу посмішку і позитив, аж саму заряджає на цілий день посміхатись та радіти життю))"

"елегантне Плаття"

"Але вона вже давно НАРОДНА улюблениця!!!"

"Хто скаже,що Ви мама двох дітей"

"Прекрасна Лілія Ребрик"

"Красуня! Дуже гарна сукня!"

"ШикарніКрасотулечка"

"Як дівчинка 16 років, красотулька"

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик підкорила несподіваними емоціями. Завжди весела ведуча раптом поділилася фото без посмішки.

Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.

Також до цього Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні". Актриса і ведуча позує на фото в піджаку і колготках у сіточку.