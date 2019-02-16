"Як школярка": Ані Лорак зачарувала ніжним streetstyle образом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка з масштабним шоу "Діва" колесить по Росії

Відома українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно знову стала вільна після розлучення з чоловіком, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, зачарувала своїх шанувальників ніжним вуличним образом. Фото, зроблене під час туру по Росії з шоу "Діва", артистка опублікувала на своїй сторінці в Instgaram.

На знімку Кароліна відображена на вулиці в чорних брюках, бежевому пуловері і світло-рожевому оверсайз пуховику без рукавів. Доповнили образ сонцезахисні окуляри.

"Чудова погода! Сьогодні рівно рік #шоуДива і відзначаємо його концертом в Майкопі! До зустрічі ввечері!" - підписала публікацію Лорак.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фанам знаменитості дуже сподобався такий милий і простий образ - деякі зазначили в коментарях, що в такому вбранні вона виглядає як школярка.

"Вітаю кохана. Це неймовірне шоу, а ви як завжди прекрасні";

"Дуже класне фото, Діва. Шоу Діва найкраще шоу. Ми вас дуже любимо";

"Офігенна просто найкраща наша діва";

"Дуже люблю спостерігати за Вашими образами, завжди стильна, крута. Так тримати! Ви мій ідеал краси";

"О боже яка ніжність";

"Яка прекрасна!!! удачі сьогодні, рідна!";

"Не впізнати!!! Просто йде школярка зі школи і задумалася про домашніх Завданнях!!!" - пишуть підписники співачки.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак показала чуттєвий танець в сміливому образі.

Ми також писали, що Ані Лорак і її колишній чоловік показали досягнення дочки Софії на подіумі. Дівчинка взяла участь у показі російського дизайнера.

До речі, Ані Лорак похвалилася чуттєвої і відвертою фотосесією в домашній обстановці і показала, як вона розслабляється в перервах між щільним концертним графіком.

Відео: РБК-Україна