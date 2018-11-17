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"Наче 18 років": Сумська захопила фото без макіяжу

Lite » Зірки 17.11.2018 - 17:15
"Наче 18 років": Сумська захопила фото без макіяжу
Фото: Ольга Сумська (facebook.com/osumska)

Багато шанувальників артистки відзначили, що вона дуже молодо виглядає

Знаменита українська актриса кіно і театру, народна артистка України і телеведуча Ольга Сумська, яку чоловік нещодавно приревнував до Вінника, завжди вміла бути прикладом для наслідування і захоплювала не тільки своїми творчими талантами, але і тим, як вона виглядає. Ольга завжди прекрасно виглядає незалежно від того, де вона знаходиться: на знімальному майданчику чи за його межами. Нещодавно артистка опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона продемонструвала свіже обличчя, не дивлячись на те, що на знімку вона без макіяжу.

&quot;Наче 18 років&quot;: Сумська захопила фото без макіяжу

Скріншот поста (instagram.com/olgasumska)

"На репетицію можна і без мейкапу", – прокоментувала фото зірка.

В коментарях шанувальники не поскупилися на заслужені компліменти актрисі. Багато написали, що вона завжди прекрасна і виглядає значно молодше свого віку (Ользі Сумській зараз 52 роки).

"Наш український еталон краси", "Вам тільки на репетицію можна без макіяжу! Красуня", "Ви і без косметики чарівні", "Ольга, ваш паспорт явно бреше вам про ваш вік, там щось наплутали", "Королева і без мейкапу залишається Королевою", "Ікона краси" – написали в коментарях фоловерів.

&quot;Наче 18 років&quot;: Сумська захопила фото без макіяжу

&quot;Наче 18 років&quot;: Сумська захопила фото без макіяжу

&quot;Наче 18 років&quot;: Сумська захопила фото без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Раніше Ольга Сумська поділилася б'юті-секретами.

До цього Сумська вказала на деталі загибелі Марини Поплавської.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла про реалізацію головної "мрії".

Відео: (video.rbc.ua)

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